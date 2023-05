Mirabella se bajó, Lewandowski acordó con Perotti y será candidato a gobernador

El cierre de listas en la provincia de Santa Fe incluyó este viernes sorpresas, tironeos y negociaciones hasta el filo de la medianoche, principalmente en el frente oficialista, que a último minuto definió que el candidato del gobernador Omar Perotti será el senador nacional Marcelo Lewandowski en lugar del rafaelino Roberto Mirabella.

El oficialismo fue el último espacio en acordar a sus postulantes, y Perotti y Lewandowki estuvieron reunidos en la Casa Gris hasta pasadas las 23 de este viernes, en el marco de una negociación por momentos tensa que incluyó la integración de la lista de candidatos a diputados provinciales.

Tras un extenso diálogo, llegaron a un entendimiento y el senador nacional será su postulante a sucederlo, en una fórmula con la actual ministra de Obras Públicas de la provincia, Silvina Frana en tanto que Perotti será parte de la oferta electoral del oficialismo y competirá como primer postulante a diputado provincial.

Para alcanzar el acuerdo, y como si fuera un juego de ajedrez en el que hay que sacrificar piezas, el gobernador debió ceder y bajar la precandidatura del diputado nacional, hasta ahora su delfín, Roberto Mirabella. De esta forma, se perdió toda posibilidad de que a un rafaelino lo suceda otro rafaelino como soñaba parte de la militancia local, más allá de tener en claro lo difícil que serán los comicios para el peronismo.

"Por fin hubo humo blanco", comentó un funcionario de primera línea del gobierno provincial que no podía disimular el cansancio de una jornada en la que debieron explorar "mil formas" para llegar al consenso. Las consultas periodísticas a lo largo del viernes a funcionarios, operadores y encargados de prensa recibían todo tipo de respuestas: "Me va a salir una úlcera, no se sabe nada, puede pasar cualquier cosa", dijo alguien del entorno de Mirabella en la tardecita del viernes. "Están todos los teléfonos apagados, hermetismo total", fue otra de las breves respuestas que recibían las requisitorias periodísticas. "Hay versiones cruzadas por todos lados, es un papelón", dijo un operador de otra de las líneas internas del peronismo al observar, a la distancia, lo que sucedía en la Casa Gris.

"El peronismo de Rosario, junto a un grupo importante de intendentes y presidentes comunales le hicieron saber a Perotti que si no iba Lewandowski se abrían de la campaña electoral, más la presión de la Nación a través del más interesado, el ministro de Economía, Sergio Massa", expresó un periodista al buscar argumentos para sostener el acuerdo.

Perotti logró un acuerdo favorable para liderar el armado de la lista de diputados que va a encabezar. Así, logró ubicar en los primeros lugares a un grupo de sus ministros, entre ellos el rafaelino Marcos Corach, a cargo de la cartera de Gestión Pública. Concretamente, la lista tendrá a Perotti, la ministra de Gobierno, Celia Arena, Corach, la ministra de Ambiente, Erika Gonnet, y el titular de la cartera de Economía, Walter Agosto.

Si bien la novela entre Perotti y Lewandowski concentró la atención, el peronismo y sus aliados nucleados en el frente "Juntos Avancemos" tendrá otros tres precandidatos a gobernador, cuyos nombres ya eran vox populi. Si bien había expectativas de que alguno pueda quedar al margen de la competencia, finalmente los tres ratificaron su postulación.

El diputado nacional kirchnerista Marcos Cleri irá con lista propia junto a Alejandra Obeid como candidata a vicegobernadora. La lista de diputados de este sector tiene en sus primeros tres lugares a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, al actual diputado provincial, Germán Bacarella y a la ex titular de la Defensa Penal de la Provincia, Jaquelina Balangione.

Aquí se inscribe un punto de interés de las elecciones primarias del oficialismo: nuevamente se enfrentarán el gobernador Perotti y la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, como sucedió en las elecciones nacionales de 2021. ¿Cómo será la relación en lo que resta del mandato?

En tanto, el dirigente cercano al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, Leandro Busatto irá a las urnas con Alejandra Gómez Sáenz como compañera de fórmula y la concejala rosarina Norma López, en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados provinciales, a quienes secundan Facundo Olivera, María Bonan, Hugo Burguéz y Eliana Ramos.

Finalmente, el tablero de "Juntos Avancemos" se completa con el referente del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, aunque no hubo mayores datos de quien completa la fórmula o la lista de aspirantes para la Cámara baja.

Durante el fin de semana, el Consejo Ejecutivo del PJ deberá revisar los avales de cada una de las listas, de cara a la presentación de precandidaturas ante el Tribunal Electoral, que vence el domingo a la medianoche.



OPOSICIÓN

Por Juntos por el Cambio las cosas estaban más definidas: ya se anotaron las precandidaturas de la senadora nacional Carolina Losada, en una fórmula con el diputado nacional y presidente del PRO, Federico Angelini, con Dionisio Scarpin en el primer lugar de la lista de diputados.

Además, competirá dentro de ese frente el ex ministro de Seguridad provincial y dirigente de Evolución, Maximiliano Pullaro. El postulante de Martín Lousteau en la provincia peleará acompañado por Gisela Scaglia, la vicepresidenta del PRO de Santa Fe.

Además, Pullaro anunció este viernes que llevará al ex presidente de la UCR nacional y ex intendente de la capital santafesina José Corral como primer candidato a diputado provincial.

El Partido Socialista aporta para esa interna a una candidata más: la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, que competirá junto al periodista santafesino, Eugenio Fernández. La postulación de Fein fue una de las sorpresas del cierre, ya que se esperaba que la candidata del espacio fuera Clara García, viuda de Miguel Lifschitz.

Finalmente, García encabezará una lista de diputados provinciales, en tanto que el ex gobernador Antonio Bonfatti dará batalla con otra nómina interna para esa categoría.

Tras el cierre de alianzas del domingo pasado y la inscripción de candidatos de este viernes, la provincia encara la campaña rumbo a las PASO que tendrán lugar el próximo 16 de julio, cuando se definirán los postulantes que llegarán a las generales del 10 de septiembre.