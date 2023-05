Realizaron la última soldadura del primer tramo del gasoducto "Néstor Kirchner"

La simbólica última soldadura del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner se concretó ayer en un acto en el que participaron en forma virtual el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. Según cálculos oficiales, la puesta en marcha del gasoducto el 20 de junio permitirá revertir el déficit energético y ahorrar unos US$ 4.200 millones por año en importación de combustibles.

Para la puesta en funcionamiento restan las pruebas hidráulicas y las instalaciones de superficie, lo que estiman se completará durante los próximos 30 días. El acto fue seguido por el presidente Fernández desde la Quinta de Olivos, junto al ministro Massa, en el Palacio de Hacienda, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, y Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina, desde el frente de soldadura ubicado en cercanías de la localidad de La Reforma, en La Pampa.

Massa sostuvo que "este hito marca un antes y después en la historia en la política energética argentina".

Gerez, por su parte, destacó que "no solo implica un gasoducto y soberanía energética, sino que estamos demostrando a muchos sectores que cuando el Estado se propone hacer inversiones de capital y ubica a los equipos correctos, el resultado es positivo y evidente. Algo que normalmente se hace en 24 meses lo logramos en 9".

Mediante una videoconferencia, Gerez dio lugar a la última soldadura regular "en línea" (como se denomina al lugar por donde pasan las cañerías) del gasoducto. El hito se concretó a la altura del km 232 de la traza en las cercanías de La Reforma, provincia de La Pampa.

La obra, planificada y ejecutada por Energía Argentina, se llevó a cabo en 178 días, momento en que se hizo la primera soldadura en línea regular que se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2022 en la localidad bonaerense de Salliqueló, mientras que la primera soldadura automática se realizó el 13 de enero de este año en Doblas, La Pampa, utilizando por primera vez en nuestro país esta tecnología de punta a nivel mundial, con la que se logró el récord de 510 soldaduras en un solo día.

El gasoducto permitirá revertir el déficit de la balanza energética a partir de la explotación del megayacimiento y de acuerdo a lo proyectado, generará US$ 2.100 millones de ahorro de importación de energía para el segundo semestre de 2023, mientras que para todo 2024 está estimado en más de US$ 4.200 millones.

Las tareas se iniciaron tras la firma de contratos en agosto de 2022, cuando comenzaron los trabajos de movimiento de suelos, traslado de equipamiento y apertura de pista, que es el "camino" por donde se coloca el gasoducto.

De esta manera, desde el comienzo de las soldaduras de los caños, se avanzó con un promedio de 5 km diarios contando los tres frentes de obra.

Así fue como se tendieron más de 47.700 caños de 12 metros de largo y de 36 pulgadas de diámetro, en los 573 kilómetros de extensión del GPNK entre Tratayén y Salliqueló, atravesando las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Para el segundo semestre, en lo que refiere a política energética, el Gobierno buscará anunciar otras dos obras.

Por un lado, la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que podría licitarse el mismo 20 de junio y que explorará fuentes de financiamiento de Brasil y se invitará a participar al sector privado.

Por otro lado, se espera la puesta en marcha de la reversión del gasoducto norte, para transportar el gas de Vaca Muerta al centro y norte argentino.

Massa, anunció en el acto que la semana próxima se llamará a licitación por esta obra que ya cuenta con financiamiento confirmado de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un total de US$ 540 millones.

Se aspira a tenerla terminada en junio de 2024 y ahorra otros US$ 2.000 millones de dólares de energía. (NA)