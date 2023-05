Duras críticas de especialistas al Gobierno por la inflación

Economistas criticaron ayer con fuerza al gobierno tras conocerse el elevado dato de inflación de abril del 8,4% que informó el INDEC, y le reclamaron urgentes medidas para frenarla e impedir una hiperinflación. El economista Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea, advirtió que la escalada inflacionaria "no se frena, pese a que el Gobierno insiste en tratar de mantener a raya la brecha cambiaria, aun al elevado costo con el que se desprende de bonos de deuda externa".

"Persiste con el régimen de "Precios Justos" que sólo se puede cumplir cuotificando oferta, limitada además a las góndolas de supermercados, y esto ocurre cuando se opera sobre las consecuencias del fenómeno y no sobre las causas" agregó.

Por su parte, el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne pronosticó que "lamentablemente, mayo apunta a una inflación aún más alta, superior a 10%". Agregó que la solución "era mantener el rumbo de lo hecho hasta agosto del 2019, que era trabajoso, pero era el único camino hacia un país estable y con futuro".

Otro ex ministro de Economía y dirigente de la oposición, Martín Lousteau, ironizó sobre declaraciones del presidente Alberto Fernández y le preguntó: "¿Esto es producto de una inflación psicológica que está en los pequeños comerciantes?". "Todos los días recorremos la Ciudad y hablamos sobre los problemas que genera la inflación. El número de hoy significa más pobreza y el Gobierno sigue sin tener soluciones reales", dijo el precandidato a jefe de Gobierno.

En tanto, el economista Alfonso Prat Gay preguntó irónico "¿Rajan al ministro de Economía?" y "¿No, lo prefieren como precandidato", y pronosticó una inflación anual del 140%.

Otro economista, Martín Tetaz, le pidió al presidente por twitter que "renuncie ya mismo a la política monetaria", y le advirtió que "si no lo hace la moneda continuará devaluándose junto con su imagen, y va a ser el único responsable de la hiperinflacion".

Por su parte, Diana Mondino, economista de la Universidad del Centro de estudios Macroeconómicos (CEMA), aseguró que "la inflación no va a bajar y habrá problemas de abastecimiento, si no bajan el gasto público y la emisión monetaria". Asimismo, añadió que la inflación "es el impuesto que pagamos por los gastos que el Gobierno quiere hacernos creer que son gratuitos".

En tanto, la economista de la consultora C&T María Castiglioni, señaló que el dato de inflación de abril es "espantoso" y explicó que los datos del INDEC "reflejaron, en cuanto a ranking, la misma dinámica que captamos en nuestro relevamiento", tras estimar que la inflación de mayo estará en el 8,2%.

A su turno, el economista Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, opinó que "no deja de ser un dato muy malo" y consideró que "el impacto del salto del dólar sumado a la inercia que dejaba marzo fue muy fuerte y se mide en que la inflación núcleo, o sea sin precios con estacionalidad y regulados, también fue de 8,4%".

El director de la consultora LCG, Guido Lorenzo, advirtió que "preocupa el dato de abril porque mayo estacionalmente suele ser más alto, si bien estuvo influenciado por la suba el tipo de cambio sobre las últimas semanas y dejó un arrastre fuerte para mayo, que nos indica que viene complicado o hasta peor", agregó Lorenzo.

Para Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, la cifra de inflación de mayo estará "bien por arriba de 8%"y añadió que el índice de abril "nos pone realmente en camino, de no corregirse, que puede terminar en una hiperinflación". (NA)