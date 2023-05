Fernández habló de "inflación psicológica"

En la previa del dato que luego reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), el presidente había vaticinado que el índice de inflación correspondiente al mes de abril continuaría alto y se mostró disconforme con la cifra. "No es lo que queremos", contestó el mandatario al ser consultado acerca de la inflación y añadió: "Tengo una idea, no conozco el dato oficial porque el INDEC funciona con total autonomía".

Asimismo, explicó: "Tuvimos un problema muy serio con la inflación en abril, una corrida que llevó el dólar de 460 a quinientos y pico de pesos. En una semana, subió y bajó y volvió a los precios que tenía. Pero esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada y se produce una escalada de precios y luego baja el dólar y los precios no".

En la misma línea, desarrolló: "Anoche (por el jueves) hablaba del tema con Sergio (Massa), tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto". "Hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube", indicó y continuó: "El ´por las dudas aumentamos´, eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica, es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante".

Asimismo, en una entrevista para Radio 10, afirmó: "Hay que frenar la inflación de algún modo. Sergio lo ha intentado, en algún momento funcionó y otro momento no, pero tenemos que pararlo".

Al respecto, el mandatario destacó los acuerdos paritarios abiertos para negociar los salarios de los trabajadores registrados y cuestionó la remarcación de precios y la especulación. "Nosotros tenemos este problema con la inflación, pero tenemos 102 paritarias abiertas para discutirles los salarios a los empresarios, que nunca se cerraron", planteó.

En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Estado cargó además contra los pequeños comercios a los que responsabilizó de remarcar precios y no ingresar a los acuerdos y programas impulsados por el Ministerio de Economía. "Los supermercados de barrio que son los chinos, nunca entraron a los acuerdos de precios y eso hace más difícil el combate a la inflación. Hay un principio que es un principio de consciencia", indicó.

Además, aseguró que "es muy difícil sentar a todos y hacer un gran acuerdo" de precios y salarios porque "no hay magnitud del problema". "El consumidor es el que más pierde, el empresario se preserva", aseveró, y concluyó: "Es muy difícil explicarle a la gente lo que pasó con la inflación y eso hoy tiene sus problemas. Es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Es todo un círculo complejo". (NA)