La inflación sigue imparable: subió 8,4% en abril y llegó al 108,8% interanual

El costo de vida se disparó al 8,4% en abril y en los últimos doce meses acumuló un alza del 108,8%, el nivel más alto en treinta años, informó el INDEC. La suba en el precio de los alimentos y bebidas ya superó los dos dígitos, al llegar al 10,1%.

El dato supera todas las proyecciones realizadas por las consultoras privadas, y explica la preocupación manifestada por el presidente Alberto Fernández. En el primer cuatrimestre la inflación llegó al 32%, más de la mitad de los proyectado por el Gobierno para todo el 2023.

La división de mayor aumento en el mes fue Prendas de vestir y Calzado (10,8%), por cambios de temporada. Le siguió Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%), con los incrementos más altos en Verduras, tubérculos y legumbres; Leche, productos lácteos y huevos; Azúcar, dulces, chocolates, golosinas, etc. y Carnes y derivados. También se destacaron las subas de las divisiones Restaurantes y hoteles (9,9%); y Equipamiento y mantenimiento del hogar (8,6%).

El aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%) fue el que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división, impactó la suba de Carnes y derivados, y de Verduras, tubérculos y legumbres, seguidas por Leche, productos lácteos y huevos; y finalmente Pan y Cereales.



DESTACADOS DEL MES

Las dos divisiones de menor variación en abril fueron Educación (5%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%). A nivel de las categorías, Estacionales lideró el aumento (12,6%) seguida por el IPC Núcleo (8,4%); en tanto que los Regulados registraron un incremento de 4,9%.

De esta forma, se confirma que la corrida cambiaria de mediados de abril que en diez días llevó el dólar informal de $400 a $500 tuvo su correlato en los precios.

Dentro del promedio 8,4% de inflación en abril, el conurbano marcó una suba superior. Llegó al 8,6 % y es la zona de mayor inflación del país. Le siguió la región pampeana con el 8,5 %, detrás el Noreste con el 8,3% y la Patagonia con el 8,1 %.

Por debajo del ocho por ciento se ubicaron el Noroeste con el 7,7 % y Cuyo con el 7,2 % de inflación el mes pasado.

Horas antes de que se publicara el número oficial de la inflación de abril, el presidente Fernández había anticipado que el número sería alto y consideró que la suba del dólar "opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada y se produce una escalada de precios".

"Tuvimos un problema muy serio con la inflación en abril, una corrida que llevó el dólar de 460 a quinientos y pico de pesos. En una semana, subió y bajó y volvió a los precios que tenía. Pero esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada y se produce una escalada de precios y luego baja el dólar y los precios no", apuntó.

Fernández reveló: "Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía ´tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar con esto´. Hay muchas causas, una es la especulación de que puede haber una devaluación... el por las dudas". (NA)