La Crema goleó a Atlético María Juana

En la noche del viernes tuvo continuidad la octava y penúltima fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos adelantos.

En María Juana, Atlético de Rafaela pisó fuerte y goleó al ‘Chupaleche’ 4 a 1. Los goles de la Crema fueron anotados por Ignacio Schaab (11m PT), Agustín Alfano (13m PT), Valentín Luciani de penal (27m PT) y Kevier Jappert (32m ST). Para Atlético María Juana anotó Marcos Pedrozo (28m PT). En reserva fue triunfo albiceleste por 2-1.

Por otro lado, Argentino de Vila le ganó 2-1 al Deportivo Josefina gracias a los tantos de Fabricio Lottersberger (44m PT) y Gonzalo Manelli (37m ST). El empate parcial lo marcó Luciano Díaz (2om ST). En Reserva dividieron puntos tras igualar 0 a 0.



DOMINGO 15/05: 15.30hs Ben Hur vs Brown de San Vicente (Darío Suárez), Deportivo Ramona vs Libertad de Sunchales (Guillermo Vacarone), Deportivo Aldao vs Deportivo Tacural (Ángelo Trucco), Florida de Clucellas vs Argentino de Humberto (Fabio Rodríguez).



LAS POSICIONES



ZONA A: Sportivo Norte 20, puntos; Libertad de Sunchales 19; Argentino de Vila 16; Argentino Quilmes 11; Deportivo Josefina 9; Deportivo Tacural 8; Deportivo Aldao 7; Deportivo Ramona 6; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión de Sunchales 15, puntos; Peñarol 13; Ben Hur 12; Atlético de Rafaela 11; Ferro 11; Atlético María Juana 9; AtlBrown de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Argentino de Humberto 1.



ADELANTOS DE LA B



Anoche se jugaron dos encuentros de la fecha 7 del Apertura de la Primera B. Los partidos, La Hidráulica 0 vs Atlético Esmeralda 0 y Tiro Federal 1 (Maximiliano Núñez de penal) vs San Isidro 2 (Lucas Guzmán x 2).



LOS 18 DEL SUB 12



En la jornada de ayer se confirmaron los jugadores seleccionados por Juan Senn para integrar el seleccionado Sub12 de la Liga Rafaelina de Fútbol para participar del próximo provincial en la Liga Ceresina, el 25 y 26 de mayo.

La primera práctica será el martes 16 de mayo, a las 19hs, en el club Ferrocarril del Estado.



Arqueros: Angelo David Carrizo (Dep. Libertad), Santino Ayala (Ferrocarril del Estado)



Defensores: Joaquín Welchen (Arg. Humberto), Ignacio Agustín Monzón (9 de Julio), Mateo Armando Cuenca (Ben Hur), Bastián Estigarribia (Arg. Vila), Juan Antonio Risso (Arg. Humberto) y Ignacio Felipe Leurino (Brown de San Vicente).



Volantes: Paulo Valentín Pereyra (Sp. Norte), Dante Androetto (Zenón Pereyra FBC), Tiago Forni (Ben Hur), Giuliano Lemos (Unión de Sunchales), Simón Cernotti (Atl. María Juana), Tomás Patricio Demonte (Peñarol) y Benjamín Lorenzetti (Atl. Rafaela).



Delanteros: Valentino Saavedra (Atl. Rafaela), Benicio Sereno (Moreno de Lehmann) y Valentino Bonsegundo Porta (Arg. Vila).