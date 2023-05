Colón visita a Instituto en Córdoba

Instituto de Córdoba, dirigido por el rafaelino Lucas Bovaglio, que sufrió dos derrotas seguidas y se complicó en la tabla de promedios para el descenso, será local ante Colón de Santa Fe, en uno de los cuatro encuentros de este sábado por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará este sábado a partir de las 18 en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, con el arbitraje de Luis Lobo Medina, el VAR a cargo de Pablo Dóvalo y televisado por TNT Sports.

La campaña de Instituto en esta LPF se divide claramente en dos etapas. Las primeras ocho fechas con 13 unidades de 24 y el triunfo a Boca en La Bombonera con una sola derrota, pero luego llegó esta racha de siete fechas con cuatro unidades de 21 y apenas un triunfo.

La 'Gloria' parecía que no iba a tener problemas con el promedio pero esta serie negativa lo colocó en la 26ta. posición solo superando a Platense y Arsenal, que hoy descenderían.

Colón, con Néstor Gorosito, hoy alterna triunfos y derrotas, no tiene regularidad, y las fichas del "Sabalero" están puestas en la clasificación a la Copa Sudamericana, ya que está a cuatro unidades del último clasificado.

El historial es corto, con solo 11 partidos y leve ventaja de Instituto con cinco triunfos contra tres y tres empates.



LA FECHA. Viernes: Huracán 0 - Godoy Cruz 0, Atlético Tucumán 1 - Argentinos 2. Hoy: 15.30hs Independiente vs Tigre, 18hs Banfield vs San Lorenzo, 20.30hs Newell's vs Arsenal. Domingo: 14 hs. Defensa vs Estudiantes, 16.30hs Platense vs Racing, 19hs Boca vs Belgrano, 21.30hs Talleres vs River. Lunes: 15.30hs Barracas vs Central Córdoba, 15.30hs Unión vs Sarmiento, 18hs Gimnasia vs Lanús, 20.30hs Vélez vs Rosario Central.



Posibles formaciones:



Instituto: Jorge Carranza; Juan Franco, Fernando Alarcón, Joaquín Varela y Jonathan Bay; Roberto Bochi, Nicolás Linares, Gastón Lodico y Gabriel Graciani; Braian Cuello y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.



Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Lucas Acevedo o Paolo Goltz, Rafael Delgado y Juan Álvarez; Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Carlos Arrúa; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.