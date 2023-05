Emotivo homenaje al Dr. Terragni y debate sobre el riesgo legal de la praxis médica

Con una alta participación de profesionales de toda la provincia, se desarrolló anoche en Rafaela una jornada sobre "Prevención del Riesgo Legal en la Práxis Médica" que contó con la organización del Colegio de Médicos de Santa Fe, 1ra. Circunscripción, e incluyó un reconocimiento al Dr. Marco Antonio Terragni por su trayectoria y en especial por sus más de 30 años de asesoría letrada a la entidad.

La actividad, dirigida a profesionales médicos de la región y miembros de equipos de salud, se llevó a cabo anoche en el Salón Auditorio "Dr. René Favaloro" de la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC).

En la apertura, el Dr. Daniel Marfortt, presidente de la AMDC, subrayó el rol de la institución que preside en la difusión y generación de espacios de formación y debate sobre temas de interés para los asociados. “Es un honor poder ser anfitriones de esta actividad de tanto interés para nuestros socios médicos y además ser partícipes del merecido homenaje que se realizará en pocos minutos”, indicó Marfortt.

Entre las autoridades presentes se encontraron representantes del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción de Rafaela, entre ellos su presidente Dra. Mabel Eusebio y al Dr. Rodolfo Zehnder. También autoridades del Colegio de Médicos entre quienes estuvieron, el Dr. Daniel Rafel -quien participó forma online desde la ciudad de Reconquista- su vicepresidente, Dr. Julio Bedini; su secretario Dr. Carlos Alico, el Dr. Miguel Apodaca y al Dr. José María Albrecht, tesorero y vocal de esa entidad, respectivamente.

De parte de la Asociación Médica estuvieron también presentes su vicepresidenta, la Dra. Nélida Pasciuto, su secretario, el Dr. Jorge Bertram además de otros miembros de la mesa directiva como los doctores Diego Sakr y Guillermo Figueroa.

La actividad reunió a un buen número de médicos tanto en forma presencial pero principalmente a través de videoconferencia desde varios lugares de la provincia.



71 AÑOS DEL

COLEGIO DE MÉDICOS

Seguidamente a las palabras del Dr. Marfott el Dr. Julio Bedini, agradeció a la Asociación Médica por la organización del evento y dedicó unas palabras sobre el 71 aniversario de la creación del Colegio de Médicos de Santa Fe de la 1era. Circunscripción que, justamente, se celebra el 12 de mayo.

"En 1952 surgió la necesidad de una institución que, entre otras funciones, asegurara el correcto ejercicio de la profesión médica y regulara el arancel de atención profesional. Fue entonces que avalados por una larga tradición de compromiso y solidaridad entre los profesionales del arte de curar surgió en nuestra provincia el primer Colegio de Médicos del país", señaló en su alocución el Dr. Bedini.

El vicepresidente del Colegio también remarcó que estos 71 años han sido marcados por el compromiso con la ética profesional, el promover la formación continua y el correcto ejercicio de la profesión; así como generar vínculos con otras instituciones educativas y profesionales. "Setenta y un años de aquel acto fundacional, de encuentros, historias, esfuerzos compartidos, crecimientos, compromiso y solidaridad entre los profesionales del arte de curar", enfatizó el galeno.



HOMENAJE AL DR.

MARCO ANTONIO TERRAGNI

Luego de la apertura, y antes de comenzar las disertaciones, el Colegio de Médicos se realizó un emotivo homenaje al Dr. Marco Antonio Terragni, abogado de la ciudad de Rafaela quién se desempeñara durante muchos años como asesor letrado del Colegio de Médicos de Santa Fe (1ª. Circ.).

El acto incluyó la entrega de un diploma por parte del Colegio de Médicos y sentidas palabras de parte de autoridades presentes quienes subrayaron la calidad humana y profesional del Dr. Terragni. "En reconocimiento a su brillante trayectoria en defensa del ejercicio de la profesión médica", es el texto central incluido en el recordatorio, que fue coronado con un cálido y fuerte aplauso.

"Me adhiere a este merecido reconocimiento a este maestro, jurista, doctor, profesor Marco Antonio Terragni quien durante muchos años a colaborado con nosotros en la defensa de la profesión médica", sostuvo por su parte el Dr Luis Alberto De Pró, el primer disertante de la noche.



DEBATE SOBRE EL RIESGO

LEGAL DE LA PRAXIS MÉDICA

Tras el homenaje, se desarrollaron tres charlas dirigidas a profesionales médicos de la región. La primera de ellas denominada "Praxis Médica: ejercicio profesional en los tiempos actuales", que estuvo a cargo del Dr. Luis Alberto De Pró, asesor Jurídico y apoderado del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe 1ª. Circ.; luego el Dr. Carlos Alico, actual secretario del Colegio de Médicos y ex presidente de la entidad se refirió a la "Historia clínica y consentimiento informado".

Entre otros conceptos, De Pró, destacó que "el nuevo Código unificó la prescripción en tres años, es decir desde la fecha del hecho hasta la interposición de la demanda, por tanto si transcurrieron más de tres años, significa que están prescriptas las acciones simples y quedan liberados los profesionales médicos de cualquier acción civil, pero no penal".

Tras puntualizar que "el 99 por ciento de las causas civiles se basan en la negligencia, en la falta de hacer, esto implica entender que si no hacemos lo que debemos hacer, asumimos la culpa", De Pró señaló que "los procesos judiciales tardan en promedio 12 años, aunque nosotros en la justicia ordinaria aún estamos atendiendo juicios de los años 96 y 98". "Durante ese período de 12 años puede haber ocurrido que se hayan diluido las pruebas, se hayan perdido documentos, que los testigos se olviden los hechos o fallezcan, y que la causa pase por varios jueces", agregó.

Más tarde, el Dr. Terragni disertó sobre el "Principio de oportunidad en el proceso penal". Finalmente, la jornada cerró con una instancia de debate y asesoramiento sobre la situación de los profesionales frente al aumento de las demandas de mala praxis, que estuvo a cargo de autoridades del Colegio de Médicos.