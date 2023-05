La “Crema” juega hoy en el Monumental, donde tendrá una nueva prueba de ‘fuego'

El torneo se va ‘armando’, es cierto que aún queda muchísimo camino por recorrer pero también es una realidad que hay partidos que te marcan. Te perfilan para lo que puede estar el equipo. Y este sábado, Atlético de Rafaela tendrá una nueva prueba de fuego en la temporada 2023 de la Primera Nacional. Recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, en uno de los juegos de la fecha 14 de la zona B.

El cotejo que se disputará en el estadio Monumental comenzará a las 18.00hs y será arbitrado por Fabrizio Llobet.

La “Crema” viene de igualar 1 a 1 en su visita al Deportivo Maipú, empate que pudo rescatar en los últimos minutos gracias al golazo de Gino Albertengo, y de esta forma estiró la racha de partidos sin perder a siete, con 3 victorias y 4 empates. Esa seguidilla de resultados le posibilita estar en la zona alta de la tabla, con 23 puntos. Su rival, también llega con una interesante racha de encuentros y ‘tocando pito’. Le ganó 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires y trepó a las 22 unidades, pisándole los talones al conjunto rafaelino. Los dirigidos por Alfredo Berti también tienen una buena racha de partidos, de ocho sin perder, con 4 victorias y 4 empates. Su delantero, Alex Arce, es el goleador del torneo con 10 tantos.

En lo que respecta al equipo, Ezequiel Medrán no lo confirmó pero da la sensación que no tiene dudas de la formación inicial y en la semana trabajó con el mismo 11 que viene de jugar en tierras mendocinas. En el banco de relevos estarán: Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Matías Olguín, Federico Torres, Matías Valdivia, Cristian Llama, Manuel Ignacio Lago, Gino Albertengo y Gonzalo Ríos.

El rival, por su parte, no podrá contar con uno de sus marcadores centrales titulares: Francisco Petrasso, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda. En su lugar estará Mauro Maidana, quien ya cumplió con la fecha de suspensión por haber llegado a las cinco amarillas.

Esa no sería la única variante que estudia el DT del elenco mendocino ya que en la semana probó con el ingreso de Jeremías Perales en el lugar de Victorio Ramis en el medio campo.



LAS POSIBLES FORMACIONES Y DATOS DEL ENCUENTRO:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Nicolás Delgadillo; Alex Luna y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Mauro Maidana, Santiago Flores y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Diego Tonetto y Perales; Matías Reali y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Asistentes: Gonzalo Ferrari y Roque Narváez.

Cuarto árbitro: Álvaro González.

Hora: 18.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5