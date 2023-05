Lundgaard hizo la pole y se clasificó 25° Canapino

Christian Lundgaard reafirmó su buena adaptación al circuito mixto de Indianápolis y en una definición apretadísima logró su primera pole en la categoría NTT IndyCar Series.

Al danés siempre se le cayó bien el trazado permanente del Indianápolis Motor Speedway, en el que debutó con un cuarto puesto en agosto de 2021 y finalizó segundo en la anterior visita, en agosto de 2022.

En el Firestone Fast Six, el piloto del auto número 30, completó su vuelta rápida en 1m09s332 en su último intento lanzado, para superar a Felix Rosenqvist por solamente 2 milésimas, en el resultado más apretado desde que se implementó este formato al promediar la década del 2000.

Lundgaard le dio a Rahal Letterman Lanigan Racing la primera pole desde agosto de 2020, cuando el japonés Takuma Sato había sido el más veloz en la clasificación que se había realizado en Gateway.

Rosenqvist lo escoltó con el Arrow McLaren, dejando en el tercer lugar a Álex Palou, el mejor exponente del Chip Ganassi Racing.

No tuvieron una buena jornada los integrantes del Juncos Hollinger Racing, ya que el británico Callum Ilott fue 24° y el argentino Agustín Canapino logró el 25° tiempo.

Clasificación: 1° Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda), en 1m09s332; 2° Felix Rosenqvist (Arrow McLaren - Chevrolet); 3° Alex Palou (Chip Ganassi - Honda); 4° Jack Harvey (Rahal Letterman Lanigan Racing); 5° Pato O'Ward (Arrow McLaren - Chevrolet); 6° Kyle Kirkwood (Andretti - Honda); 7° Marcus Ericsson (Chip Ganassi - Honda); 8° Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing); 9° Scott Dixon (Chip Ganassi - Honda); 10° Alexander Rossi (Arrow McLaren - Chevrolet)... 25° Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing - Chevrolet).

Cronograma: para hoy se anuncian estos horarios, a las 12:15 Warm Up y a las 16:30 Carrera (85 vueltas).