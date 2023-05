Proyecto conjunto de “Mujeres de seda” y el Centro Municipal de Capacitación en Oficios

El intendente Luis Castellano y parte de su equipo de gestión estuvo este viernes en el Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT) para estar junto a quienes forman parte del proyecto “Mujeres de seda” y a las y los alumnos que se encuentran cursando el segundo año en el Centro Municipal de Capacitación en Oficios, quienes, de manera conjunta y coordinada, se encuentran en el camino de concretar un proceso que lleve al suministro de herramientas que agilicen la obtención de la seda.

En ese marco, Luis Castellano dialogó con quienes participaron de la jornada y los instó a seguir adelante y fortalecer la idea, manifestando, a la vez, que cuentan con todo el apoyo del Gobierno Municipal.

Luego de ver y conocer todo el proceso que lleva a la obtención del hilo de seda, alumnos, alumnas, tutores y profesores del Centro Municipal de Capacitación en Oficios brindaron testimonio de la experiencia: Lorenzo comentó: “Estoy aprendiendo soldadura y mi impresión sobre el proceso de la obtención de la seda es algo interesante, fantástico. No sabía nada sobre esto, sobre cómo se hace el hilo y me gustó”.

Por su parte, Adrián dijo: “Estoy cursando tornería y me parece interesante ver la cantidad de hilos y lo finito que es cuando sale del capullo, saber lo fuerte que es y que pueda ser utilizado en, por ejemplo, un chaleco antibalas es impresionante”.

Asimismo, Cecilia, tutora del centro de formación local manifestó: “Vinimos con los chicos y chicas de segundo año porque vamos a estar haciendo un proyecto en común para las Mujeres de la seda y quisimos conocer cómo es el proceso para que lo nuestro no solamente sea producir una máquina sino también conocer todo lo que hay por detrás de la obtención de la seda. Saber que esto se hace en la ciudad, conocerlo y contarlo a nuestras familias es enriquecedor”.

Además del intendente Luis Castellano formaron parte el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el concejal Juan Senn; el director del Centro Municipal de Capacitación en Oficios, Mauro Theler; la coordinadora del proyecto “Mujeres de la seda”, Vanesa Giailevra; y la coordinadora del programa Cadena de Valor Inclusivas, Mariana Demarchi.



DIFUNDIR PARA SUMAR

Por otra parte, Lorena, integrante de “Mujeres de seda” contó: “Somos cinco mujeres las que estamos trabajando y lo que hicimos hoy fue mostrar un poco lo que hacemos cada vez que nos reunimos -se reúnen dos veces por semana-” y agregó que “hicimos el devanado del filamento continuo porque la idea era mostrarles a los chicos cómo es el proceso que hacemos para ver si puede haber alguna mejora o algún comentario como para agilizar el trabajo ya que somos poquitas. Vamos a seguir adelante para lograr que esto también se dé a conocer y así vengan más personas”.

A su tiempo, Vanesa Giailevra señaló: “Esta es una actividad que tiene ocho mil años y la idea es articular y trabajar con los chicos que están en las carreras de electricidad, carpintería, en el curso de tornería para el desarrollo de las máquinas que están involucradas en el proceso y ayudar a profesionalizar cada fase del proceso productivo. En definitiva, cuanto más actores participen del proyecto, más rico y nutritivo se hará. Incluso, las chicas van a participar de una clase sobre este tema en la UNRaf ya que es totalmente innovador”.

Finalmente Diego Peiretti mencionó: “La idea es hacer una articulación entre los dos proyectos para que todo el equipamiento que se necesita se haga en nuestro centro de oficios. Es un proyecto en el que tenemos muchas expectativas de crecimiento, que genera empleo para la mujer, que genera un producto con altísimo valor agregado y con mucho potencial de exportación. Las y los chicos se enfrentan a casos reales, más allá de lo que aprenden, y pueden aplicar ese conocimiento en proyectos concretos como el de Mujeres de seda. Para esto, la articulación que tiene el proyecto es muy grande porque si bien lo lidera la Municipalidad de Rafaela, también participan INTA, INTI, UNRAF, ACDICAR a través de sus profesionales vinculados al diseño industrial”.