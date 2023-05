Castraciones: un método ético para controlar la población de animales

La Municipalidad de Rafaela lleva adelante una política activa respecto a los animales. Por ello, desde la Dirección de Zoonosis, que depende de la Subsecretaría de Salud, se realizan tareas de castración, desparasitación, vacunación y atención primaria.

Estas tareas se llevan a cabo también en el quirófano móvil de forma gratuita lo que permite acercarse a diferentes sectores de la ciudad y estar más cerca de los vecinos y vecinas que necesitan llevar a sus gatos y perros.

“La castración sistemática y gratuita de caninos y felinos, tanto machos como hembras, es el único método ético para alcanzar el equilibrio poblacional en las ciudades. Esto es un concepto que tiene aprobación de todas las entidades profesionales, así como también de todas las organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de los animales”, indicó el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti.

“Esta acción que lleva adelante el municipio con un servicio permanente buscando la eliminación de criaderos de perros y gatos, para que se desparasiten los mismos, para que se vacunen contra la rabia y para que se esterilicen por el método de castración sin interrupciones y con una disponibilidad prácticamente inmediata, lleva a que los accidentes, las mordeduras y las lesiones sobre estos animales disminuyan”, sumó.

“La ciudad de Rafaela en este momento lleva adelante esta política junto con las ONG, con la Red de Políticas Públicas y se creó una Comisión Municipal de Salud Animal que está integrada por estas agrupaciones, además del Ejecutivo Municipal y el Legislativo, es decir, con miembros del Concejo Municipal”, detalló el Subsecretario.

“Se ha logrado a través de este trabajo que la lista de espera para castraciones se haya reducido al mínimo de la preparación del animal. Es muy importante haber llegado a este objetivo y es muy valioso continuar con esta política en forma continua, ya que permite concientizar a la población que no ha llegado al sistema, que no quiere llegar al sistema, que fundamentalmente está en contacto o tiene animales que no han sido castrados”.

“Las castraciones logran fundamentalmente una mejor convivencia de toda la sociedad, tanto de humanos como animales. Y creemos y estamos convencidos que es la forma de controlar esta situación y permitir que vivamos armónicamente en nuestra ciudad”, cerró Lanzotti.