Profesionales santafesinos piden que se los reglamente como una profesión de alto riesgo

Este 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la Enfermería, una fecha en la que se ensalza el papel de las enfermeras y se reivindican mejoras a nivel global para todos los profesionales que se dedican a la enfermería, la mayoría mujeres. Teniendo esto en cuenta, desde el Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe, que abarca las sedes de la capital provincial, Rafaela y Reconquista, hicieron pública una carta al gobernador de la provincia, Omar Perotti, donde reclaman por la implementación de un artículo, el 25 de la Ley 12.501, por el cual se declara a la enfermería una profesión de alto riesgo, algo determinado por la Justicia, pero que espera ser implementado. Por otra parte piden que sus reclamos sean escuchados y basta al destrato que recibieron los profesionales en este último tiempo.



CARTA ABIERTA AL

GOBERNADOR PEROTTI

"En el marco de este 12 de Mayo, Día Internacional de la Enfermería, el Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe (CPE) se dirige al señor gobernador por medio de la presente carta abierta. En este día tan especial, la Enfermería santafesina, que trabaja en efectores de salud públicos y privados, tiene poco que celebrar, ya que está atravesando una grave crisis: sus derechos se siguen vulnerando desde el propio Estado a través de la falta de reconocimiento y de la desatención de los principales reclamos que en reiteradas ocasiones, durante los últimos cuatro años, presentamos en el Ministerio de Salud, sin recibir respuestas.

Sr. Gobernador, una vez más, solicitamos que haga caso a la Justicia y cumpla urgentemente con la sentencia judicial firme que ordena la reglamentación del Artículo 25 de la Ley 12.501, el cual establece que la enfermería es una profesión de alto riesgo. Esta reglamentación significaría saldar una deuda importante con toda la comunidad enfermera ya que otorgaría beneficios como: jubilación anticipada, licencias, reducciones horarias, entre otros.

También solicitamos que se instrumente la Ley 13.968, la cual establece que los enfermeros con título de grado son profesionales de la salud.

Luego de tantos años de derechos vulnerados y después de atravesar los momentos más duros de la pandemia necesitamos de su pronta respuesta. Usted sabe que debido al gran esfuerzo que hizo la enfermería arriesgando sus propias vidas y las de sus familias, asistiendo a los pacientes con Covid-19 y poniéndose al hombro la campaña de vacunación, hoy los santafesinos pueden disfrutar de un buen momento. Esta realidad actual se debe en gran medida al excelente trabajo que realizaron todos los enfermeros durante la pandemia.

A su vez, el país está atravesando una gran crisis económica y social, la cual vulnera aún más los derechos de la enfermería. Ante este contexto, entendemos que la ausencia de respuesta por parte de las autoridades ministeriales y en especial de usted Sr. Gobernador, representa una dolorosa injusticia para la enfermería y también una grave desatención hacia la sociedad, ya que una enfermería con derechos significa una mejor calidad de atención en salud a la comunidad santafesina.

Consideramos que la respuesta del Estado debe ser concreta y urgente, sin más dilaciones, la enfermería no puede esperar más. Mediante la presente denunciamos la situación crítica que vive la enfermería y le solicitamos a usted Sr. Gobernador que nos reciba en una audiencia urgente para buscar una respuesta inmediata y global a los reclamos de los enfermeros y de las enfermeras.

En caso de no ser llamados o de no evidenciar un avance significativo en los reclamos, no dudaremos en trazar un plan de lucha intenso y continuo, llevando a todos los enfermeros y la comunidad nuevamente a las calles en defensa de toda la enfermería santafesina. Sin otro particular, aguardamos su pronta respuesta".