CRAR y Universitario, este sábado en Rafaela

CRAR quiere cerrar la primera rueda del Torneo Regional del Litoral, con una sonrisa, invicto de local y, dependiendo de otro resultado, hasta lo podría hacer como único líder de este certamen de Segunda División. Este sábado recibe a Universitario de Santa Fe por la novena fecha. El kick off es a las 16.



Los dirigidos por Alejandro Chiavón vienen de ganarle a Jockey Club, triunfo que le permitió subirse a lo más alto de la tabla, junto al elenco de Venado Tuerto y a Caranchos, que también ganó su encuentro y aprovechó la victoria del conjunto rafaelino. El ‘Cuervo’, por su parte, llega último en la tabla, sin puntos.



La formación titular que presentará el Verde será con: Juan Ignacio Ghizzoni, Pedro Ambort y Andrés Requelme; Manuel Mandrille y Juan Cruz Karlen; Gastón Kerstens, Julián Clemenz e Ignacio Sapino; Ricardo Brown y Pablo Villar; Giuliano Chiarelli, Juan Nicolás Imvinkelried (cap.), Leonardo Sabellotti y Bernardo Mateo Villar; Martín Bocco.



JUVENILES CON ALMA JUNIORS



Este sábado se jugará una nueva fecha del torneo Dos Orillas de Juveniles y CRAR recibirá en Rafaela a sus pares de Alma Juniors de Esperanza. Los encuentros comenzarán a disputarse desde las 11.00hs, con la presentación del M-15 y M-17; luego, a las 12.30hs lo harán el M-16 y M-19.



EL TORNEO REGIONAL DEL LITORAL



TOP 9 (FECHA 9): Estudiantes vs UNI Rosario (Joaquín Zapata), Santa Fe Rugby Club vs Rowing (Federico Longobardi), Duendes vs CRAI (Carlos Poggi), Jockey Club vs Old Resian (Emilio Traverso).



POSICIONES: GER 33, puntos; Old Resian 30; Santa Fe RC 20; Duendes 19; CAE 19; Jockey 14; Rowing 12; UNI R 9; CRAI 4.



SEGUNDA DIVISIÓN (FECHA 9): CRAR vs UNI (Leonardo Del Río), Los Caranchos vs Tilcara (Lucas Palacios), Logaritmo vs Provincial (Leonidas Diez), Alma Juniors vs La Salle (Federico González).



POSICIONES: Jockey (VT) 29, puntos; CRAR 29; Los Caranchos 29; Alma Juniors 23; La Salle 20; Tilcara 15; Provincial 5; Logaritmo 5; UNI Santa Fe 0.



TERCERA DIVISIÓN (FECHA 7): CUCU vs Brown San Vicente, Regatas/Belgrano San Nicolás vs Querandí, Gimnasia (P) vs Cha Roga. Libre: Los Pampas.



POSICIONES: Los Pampas 23, puntos; Brown 20; Cha Roga 16; Gimnasia (P) 10; Regatas/Belgrano 9; Querandí 5; CUCU 1.