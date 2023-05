Los Pumas 7s se acercan a París 2024

SEVEN

Tras disputarse la primera jornada de la etapa de Toulouse, penúltima competencia del World Rugby Seven Series 2022/23, la actuación de Los Pumas 7s dejó un balance muy positivo. El seleccionado argentino ganó sus dos partidos, y así se aseguró la clasificación para los cuartos de final del certamen, donde irá por el Oro, quedando a dos puntos de conseguir el máximo objetivo de la temporada: la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

En el debut en Francia, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, superó por 29-7 a Alemania, mientras que en el segundo compromiso obtuvo una ajustada y laboriosa victoria frente a España por 21-19. Con estos resultados y aún con un partido de la etapa regular pendiente, Argentina quedó en el primer lugar de la Zona B, con seis unidades, los mismos puntos que acumuló Gran Bretaña luego de sus éxitos ante España (14-0) y Alemania (14-0).

Este sábado, en el segundo día de competencia y por el último acto de la etapa eliminatoria, el seleccionado argentino se medirá con Gran Bretaña, a las 8.27 (hora de Argentina), para definir quién se queda con el liderazgo en el grupo y así conocer al rival de los cuartos de final, instancia en la que se cruzarán con los mejores ubicados de la Zona C, en la que compiten Francia (6 puntos), Sudáfrica (4 puntos), Estados Unidos (3 puntos) y Fiji (3 puntos).

Con la clasificación a los cuartos de final en el Seven de Toulouse, el seleccionado argentino se aseguró sumar 10 puntos en el ranking mundial, y si logra obtener otras dos unidades (saliendo sextos en el ordenamiento final del torneo francés), conseguirá el pasaje a los próximos Juegos Olímpicos.