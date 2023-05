Sábado de música latina en La Estación

La Municipalidad local, a través de la Secretaría de Cultura invita para hoy a partir de las 21:00 a presenciar el recital del "Ensamble Latinoamericano en el Metro" que se realizará en el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación" (Avenida Roque Sáenz Peña 502) con entrada libre y gratuita.

El espectáculo contará con las actuaciones de Carballosa/Ochat, Dúo Eschbach/Abratte y La Bolada, además habrá servicio de cantina.



Carballosa/Ochat

Conformado por Luis Enrique Carballosa y Franco Ochat, este dúo musical que nació en 2014, tiene la energía y la fuerza del sol del caribe y no ha tenido descanso desde el momento de su unión.

Cada uno trae consigo un bagaje de diferentes músicas producto de fructíferas carreras individuales y de haber viajado a varios países del mundo llevando su arte.

El repertorio del dúo va desde lo más complejo del latín jazz hasta lo más bailable; salsa, boleros, bachata, jazz, timba, cha cha y rumba son algunos de los géneros que abordan a través de composiciones propias y clásicos, esta marcada versatilidad les da la posibilidad de tocar en todo tipos de espacios y eventos, recorriendo así teatros, auditorios, festivales, salseras, congresos y universidades, entre otros.

A lo largo de sus años de trayectoria han llevado una apretada agenda (la cual sus redes sociales dan fe) que les ha permitido recorrer las grandes urbes de la Argentina como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, etc. adentrándose también en localidades más pequeñas de toda la zona (Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Chañar Ladeado, Recreo, San Francisco, Susana, etc.).

Con miras a conciertos y giras Carballosa-Ochat se encuentra próximo al lanzamiento de un disco que es un crisol de experiencias, músicas y culturas con el sonido particular que el dúo ha sabido consolidar en todos estos años.



Dúo Eschbach/Abratte

El dúo está conformado por Maxi Eschbach en Voz & Cajón y por Fernando Abratte en Bajo y adaptación musical.

Ambos músicos se unieron en 2022 para crear este reciente proyecto reducido, con el objetivo de interpretar clásicos de todas las épocas de nuestro cancionero popular folclórico.

Todas las canciones son interpretadas con un aire minimalista y con la intención de buscar una amplitud estilística y el filtro sonoro personalizado por esta etapa, de ambos artistas.

Es por eso, que el dúo repasa desde la obra de autores clásicos como Atahualpa Yupanqui o Jorge Cafrune, a compositores más actuales como Fito Páez o Jorge Fandermole, que también ya forman parte del legado en este rubro de la música autóctona.



La Bolada

La Orquesta Folclórica La Bolada inició en el año 2013, llegando a su conformación actual integrada por: Mario Bulacio (Voz, Guitarra Criolla, Charango, Vientos, Composición), Duilio Quinteros (Guitarras, Voz, Composición), Manuel Scotta (Percusión, Composición), Laureano Vivas (Bajo), Rodrigo Quiroz (Bandoneón y Guitarras), Julián Quinteros (Saxo, Clarinete, y Quena).

La Banda ha recorrido innumerable cantidad de escenarios de nuestra provincia y nación con un repertorio compuesto por música popular folclórica argentina, con matices de folclore y otros ritmos latinoamericanos. Su sonido fue construyéndose y definiendo un estilo musical muy particular, incluyendo en sus interpretaciones las tradicionales siete chacareras, zambas, música del altiplano, y canciones actuales. Como parte más importante de su repertorio, se suman canciones propias, música y letra realizada por la banda.

A fines de 2015 fue seleccionado como segundo mejor grupo vocal en el certamen "Desde el Sur". En el año 2017, desarrollando una nueva faceta musical del grupo y explotando la gran calidad musical de sus integrantes, fue ganador en el rubro Conjunto Instrumental del Pre Cosquín sede Rafaela, lo cual le permitió estar presentes, con mucha ilusión, en la ciudad y el Festival Folclórico más importante de nuestro país.

En el año 2018, fue ganador nuevamente en el rubro Conjunto Instrumental del Pre Cosquín sede Rafaela, lo cual le permitió estar presentes en la plaza Próspero Molina representando a la música de nuestro pueblo, logrando en esta instancia ser nombrados finalistas en dicho rubro, una distinción muy preciada y añorada por cualquier músico.

El 2019 se centró en el desarrollo de nuevos sonidos, y la grabación de su primer CD.