Comenzó el rodaje de la serie con Darín

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Netflix anunció el comienzo del rodaje de la serie El Eternauta, que tiene como protagonista a Ricardo Darín, como Juan Salvo, con un elenco compuesto también por: Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

La serie está basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López y el rodaje se realiza en la Ciudad de Buenos Aires. Contará con seis episodios, que fueron escritos por Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, y aún no se sabe cuándo estará disponible para ver en Netflix.

La sinopsis dice que “después de una nevada mortal que mata a millones, Juan Salvo junto a un grupo de sobrevivientes lucha contra una amenaza alienígena, controlada por una fuerza invisible”.

Bruno Stagnaro escribió el guión y también estará al frente de la dirección. “Para mí, El Eternauta representa a mi viejo trayéndome los fascículos semanales de los cómics. Creo que fue de las primeras cosas que leí completas en mi vida, a los 10 años y tuvo una profunda influencia en mi manera de entender la ficción hecha en mi país. La sensación que me dejó esa primera lectura me acompañó toda la vida y, de alguna manera, tuvo una gran influencia en lo que hice después… en donde la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más”, aseguró.

Lo más complejo será “entender cómo atravesar la dificultad técnica que implica construir el mundo en que sucede. Mi acercamiento a la adaptación será la de serle fiel a ese niño lector que se asomó a la historia por primera vez, tratar de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina de tu barrio y la construcción de ese gran héroe argentino que es Juan Salvo”.

Por su parte, Ricardo Darín dijo que "es un proyecto enorme y muy complejo, es una versión aggiornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país. Está basada en el cómic real, pero hay una nueva versión y estamos todos muy entusiasmados y movilizados. Es un trabajo muy arduo, me estoy preparando porque es de una gran exigencia mental y física. Será algo que no pasará desapercibido”.

La historieta fue publicada entre los años 1957 y 1959 en la revista Hora Cero. El Eternauta es la obra cumbre de la historieta argentina, que marcó un antes y un después en los cómics de ciencia ficción. La última Dictadura Militar la sacó de circulación y el final de su autor es muy triste: Oesterheld y sus cuatro hijas fueron secuestrados. Solo se encontró el cuerpo de una de ellas, los demás siguen desaparecidos.