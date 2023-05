Lo esperado por muchos rafaelinos: serán pavimentadas 156 cuadras

Pasadas las 9 de la mañana, y con la presencia de todos los concejales, ayer se dio comienzo a la sesión ordinaria, en la que dos importantes proyectos fueron aprobados. Uno es de ordenanza, en el cual se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a la ejecución de la obra de pavimentación y repavimentación en determinadas calles. Si bien el proyecto original incluía 142 cuadras, en los últimos días fueron agregadas algunas más llegando a la totalidad de 156, perteneciendo algunas a los barrios San José y El Bosque.

En el considerando de la iniciativa se puede leer: “Para costear las obras previstas en la presente Ordenanza, créase una contribución de mejoras igual al valor de ellas, que deberán pagar los propietarios de inmuebles. Los inmuebles beneficiados quedarán afectados al pago de la contribución; prohibiéndose extender escritura alguna que afecte el dominio de los mismos, sin que previamente se acredite por boleta o por certificado expedido por la Municipalidad que el bien raíz no adeuda contribución de mejoras”.

La concejal oficialista Valeria Soltermam, miembro informante del proyecto, destacó que “la cantidad de vecinos que van a dejar de vivir con tierra, con barro dentro de sus casas... Porque si hablamos de más de 150 cuadras de pavimento en 19 barrios son muchísimas familias, miles me atrevo a decir; en algunos casos son vecinos de toda la vida del sector, y en otros, son familias que han adquirido su propiedad en los últimos loteos y planes habitacionales. Pero más allá de la antigüedad del barrio, estoy segura que el sentimiento es el mismo. Es que la llegada del pavimento no solo embellece el sector, le da mayor comodidad a cada frentista, revaloriza la propiedad y fundamentalmente hace el transito más seguro. Hoy votamos el resultado de un trabajo mancomunando, la decisión del intendente Castellano de hacerlo posible, la colaboración de la federación de entidades vecinales aportando las calles a pavimentar, y las sugerencias y pedidos que acercó este Concejo y que fueron tenidos en cuenta”.

Seguido a esto, el concejal opositor Leonardo Viotti sostuvo que “muchas de las calles incorporadas fueron sugeridas por este Concejo y agradecemos (al Ejecutivo) que lo hayan tenido en cuenta. Es el resultado de un trabajo que venimos haciendo durante los últimos años conversando con los vecinos de la ciudad que quieren ver crecer su barrio, y el pavimento es una de las obras más esperadas. Sabemos que es una obra cara, de los problemas que ha causado la crisis nacional por lo cual tuvimos que votar una flexibilización para los que tenían alguna deuda, y sabemos que muchos vienen atrasados. Con un poco de esperanza de que el futuro sea mejor, hoy votamos esta importante ordenanza para que siga creciendo nuestra ciudad. Este fue un trabajo conjunto validado por vecinales. Muchos otros vecinos tal vez no vean su calle acá, pero es un avance y tenemos en claro que el camino es ese, llevar más obras y hacer que la ciudad vaya creciendo pareja en cada uno de los sectores”.

Por su parte, el Ceferino Mondino de su mismo partido expresó que sería un dato importante conocer los plazos de obra que están planificados, y finalizó expresando el deseo de que “se concrete lo más antes posible la obra más cara que tiene la obra pública”.



SERVICIO 107

Otro proyecto aprobado fue de resolución, y propuesto y defendido por el concejal demoprogresista Lisandro Mársico. Una de las cuestiones principales que se solicita en el mismo, es que el gobierno provincial repare dos ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas 107 que se encuentran “frente a la posta ubicada sobre calle Paraná entre las arterias Balcarce y Bernardo de Irigoyen, fuera de uso y estacionadas en la calzada”.

En el considerando también se cuestiona la situación laboral de los trabajadores de salud que deberían pasar a planta permanente, como así también la falta de elementos médicos para que desarrollen su labor como corresponde.

Al respecto, Mársico expresó: “Siempre que los concejales hemos presentado un proyecto hacia un ente descentralizado del gobierno provincial, lo hemos hecho con la esperanza de que se nos escuche. Cuando vos tenés funcionarios que son de la ciudad, hay cosas que no pueden pasar, y lo que sucede con el Servicio 107 es preocupante. Este Ministerio de Salud lo ha dejado venir abajo, y estamos hablando de la salud de las personas, no de una obra. Vecinos se han acercado a decirme que hay ambulancias que están hace mucho tiempo fuera de estado de actividad en la posta de calle Paraná, y empecé a indagar. A colación empiezan a salir en medios periodísticos que el 107 llega tarde, o tiene tal problema. ¿Quién tiene la culpa? Los empleados que trabajan de sol a sol adentro para salvar vidas, ¿o el gobierno provincial’. El Ministerio de Salud, obvio. Tenemos ambulancias fuera de estado de operatividad, y no son solo estas, hay otras en varios talleres tiradas en mal estado, fuera de uso. También hay elementos médicos que no son modernos, acordes a la necesidad que requieren los pacientes”.

Al referirse a la situación laboral de algunos trabajadores de la salud dijo: “Te cuentan que el personal no está jerarquizado como corresponde. No es lo mismo estar en planta que estar contratado”. Asimismo, aseguró entre otras cosas, que dicho Servicio muchas veces no cuenta con los medicamentos necesarios porque el Hospital no se los provee en tiempo y forma, y que la Provincia no paga a los proveedores el oxígeno, así que por ahora este elemento proviene de Santa Fe. “¡Menos mal que estamos en un gobierno justicialista! Esto es grave. Necesitamos que el gobierno provincial preste atención a lo que está pasando con el 107 que es el Servicio que naturalmente se utiliza para la ciudadanía, que tiene a su cargo todas las emergencias de la ciudad, y sirve de soporte del Hospital. La verdad que siento impotencia. No puedo entender que el gobierno provincial, específicamente el Ministerio de Salud, actúe de esta manera. Ojalá alguien nos escuche”, expresó enfáticamente.

El concejal del Frente de Todos Martín Racca no se quedó callado y dijo: “Agradezco al concejal Mársico que trajo este tema porque lo vamos a apoyar. Primero quiero reivindicar el trabajo de los trabajadores de salud del 107 quienes le ponen el cuerpo a la situación. No es fácil manejar una situación de urgencia, estamos hablamos de cuestiones de minutos donde hay que acertar siempre y donde hay un contexto que a veces es difícil. Segundo, es un hecho político. Acá discutimos la política tratando de mejorar el futuro, pero no puedo dejar pasar de dónde venimos. Parece que el concejal Mársico se olvida de como funcionaba la posta del 107 en el 2020”.

Así, Racca hizo recordar que el SIES 107 alquilaba inmuebles, hasta que apareció una casa que fue donada al Hospital -por calle Ayacucho- y que no estaba en condiciones. “Era tal el abandono que los operadores estaban en la GUR, y desde allá activaban las ambulancias. En pandemia, el 107 paso de recibir 80 llamadas diarias a más de 1000, entonces requirió un fortalecimiento de todo y muchos fueron contratos de emergencia. Pasamos de tener una posta a tener tres. Hoy el Hospital concentra el equipo de trabajo en una posta dentro del sistema sanitario, una en el Parque Industrial, y otra en el balneario. Pasamos de tener un equipo único a tener casi 60 personas que trabajan, y si, es verdad que la realidad de algunos trabajadores es que no están en planta permanente, pero estamos cercanos al 75%, y en la salida de este esquema de los contratos por emergencia se está avanzando. Está el expediente armado para enviar al Ministerio”, aseguró.

Por su parte, la concejal Brenda Vimo lo apoyó diciendo: “Esto tiene un nombre y apellido, es un señor colega nuestro que trabaja en Santa Fe responsable del sistema 107, a quien muchos compañeros hacen reclamos por escrito y no termina. Es verdad que la imagen que dan las ambulancias rotas no es lo que uno quiere tener, pero también es verdad, que creo que antes de junio terminarán de salir los cargos para el personal contratado”.

Desde la oposición, el concejal Viotti resaltó el trabajo que realizan los integrantes del SIES 107 y remató: “Si el sacrificio que ellos hacen no es acompañado por el Estado, creo que es una forma de no reconocerlos y faltarles el respeto”.

Mientras que el concejal Mondino aprovechó para asociar este reclamo con el alto índice de accidentes: “Aprovecho la ocasión porque tiene relación directa; sigo reclamando el plan de acción para bajar los índices de accidentología de la ciudad de Rafaela”, un planteo dirigido a la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía del Municipio.