Chicanas cruzadas entre Cristina y Lousteau

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Martín Lousteau protagonizaron un picante cruce durante el inicio de la sesión informativa del Senado, en la que participó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El episodio se produjo al momento de izar la bandera, cuando Lousteau cuestionó que no había quórum, en medio de quejas de otros opositores por la elección del tucumano Pablo Yedlin para realizar la tarea.

En respuesta, la vicepresidenta le contestó: "Ya debería haber aprendido que no se necesita quórum para una sesión informativa". "Deberían aprender de economía", retrucó el líder de Evolución, a lo que la titular de la Cámara alta respondió: "Me enseñaste vos con la 125".

El momento fue captado por un video que rápidamente corrió por las redes sociales y recordó a la discusión que en 2008 marcó uno de los tiempos más difíciles de la gestión de Cristina Kirchner. (NA)