Ante los senadores, Rossi volvió a criticar a la Corte

En su primer informe ante la Cámara de Senadores, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, lanzó ayer duras críticas al Poder Judicial y a la oposición, en una sesión presidida por la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "El partido judicial es una serie de fiscales y jueces que ha cooptado parte del funcionamiento de la Justicia en la Argentina", aseguró el funcionario, que en ese sentido consideró que "los miembros de la Corte son parte de ese partido judicial".

El ministro coordinador señaló que durante todas estas décadas "hemos vivido diferentes debates, en donde distintos sectores han sido interpelados" como "los militares, la Iglesia, los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios, los dirigentes políticos, siempre, pero cada vez que quisimos interpelar a la Justicia fracasamos".

"A 40 años del funcionamiento de la democracia, de las peores instituciones que funcionan está la Justicia. Es un poder que no funciona", sentenció Rossi, que antes de ingresar al recinto a dar su discurso había estado reunido con Cristina Kirchner en su despacho.

En este marco, apuntó a los jueces del máximo tribunal por la suspensión de las elecciones de San Juan y Tucumán, y relacionó esa resolución judicial con los dichos previos del ex presidente Mauricio Macri, quien había desestimado la importancia de las elecciones del pasado domingo por considerar que no eran "representativas" y que eran provincias manejadas por "sistemas feudales" a las que ya les iba a "llegar la libertad".

"El día lunes el ex presidente Macri habló de provincias feudales y el martes sale el fallo", se quejó Rossi.

A la vez, cuestionó directamente al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por sus consideraciones que brindó sobre la economía al participar de una charla en el foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio norteamericana (AmCham) el martes pasado. "Hay que tener tupé", manifestó.

"No pueden administrar la obra social del Poder Judicial y quieren meterse en la administración de la economía argentina", recriminó el santafesino.

Para el jefe de Gabinete, después de diciembre de 2015, cuando culminó el último mandato presidencial de la actual vicepresidenta, el partido judicial" inició "una campaña de persecución" contra la dirigencia kirchnerista y "han concentrado esa persecución en la figura de Cristina Kirchner".

"El fallo contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad es proscriptivo porque nadie nos puede asegurar a nosotros que lo que hicieron con las elecciones en San Juan y Tucumán no lo hubiesen hecho en el caso potencial de Cristina, que nunca dijo si ella iba a ser candidata o no", opinó.



ACELERACIÓN INFLACIONARIA

ES POR LA CAÍDA DE RESERVAS

Por otra parte, Rossi explicó que la aceleración inflacionaria que acusó la economía a partir de enero de este año, que ya roza el 8% mensual, se debe a la caída de reservas de dólares. Ante una consulta de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, el santafesino señaló que "en los primeros 15 días de enero la evolución de los precios era similar a como venían evolucionando los últimos tres meses del año pasado".

"En general parecía que los precios empezaban a encontrar un sendero descendente", siguió, para luego advertir que "en la segunda quincena de enero se dispararon y la aceleración de los precios comienza a viajar en una velocidad acelerada".

"¿Qué es lo que sucedió en ese momento? El mercado, la economía, llámenle como quieran, toma nota no de la sequía, sino de los efectos de la sequía. Y dice: le van a faltar al Gobierno 20 mil millones de dólares. Y concluye: como el Gobierno no tiene esos 20 mil millones de dólares, va a tener que devaluar. Y como va a tener que devaluar, cosa que el Gobierno no hizo, empieza a fijar precios para adelantarse a esa devaluación", analizó el ministro coordinador.

A su criterio, "eso es lo que pasó este año en un país que además viene con una inercia inflacionaria" que no fue "creada por este Gobierno solamente, porque el Gobierno de (Mauricio) Macri dejó el país con un 54% de inflación".

En este sentido, Rossi apuntó que "hay que contar la historia desde su conjunto" y recordó que "con la sequía de 2018, el Gobierno de Macri fue corriendo al FMI y firmaron un compromiso por el que entre 2022 y 2023 había que estar devolviéndoles entre 18 y 19 mil millones cada año".

"Hay un escenario en la economía argentina en donde a la economía, producto de la pandemia (SIC) le faltan 20 mil millones de dólares, y no los tenemos; y producto de la guerra, el año pasado nos generó un déficit de 5.000 millones: 25 mil millones", especificó.

Para finalizar, insistió en que "el tema de las reservas tiene impacto inflacionario", y aseguró que desde el Gobierno se está intentando que el nivel de inflación de este año sea "el más bajo posible". "Todos los días tratamos de encontrar un sendero descendente de la inflación", remató Rossi. (NA)