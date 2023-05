Manzur bajó su candidatura a vicegobernador de Tucumán

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, anunció anoche que bajó su postulación a vicegobernador de la provincia, tras el fallo de la Corte Suprema de suspender las elecciones locales. "Hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador. Lo hacemos para despejar dudas", afirmó Manzur.

El gobernador se postuló como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo, pero su candidatura fue cuestionada por la oposición local y luego la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para el domingo.

Si bien todavía el máximo tribunal del país no resolvió sobre la cuestión de fondo, es decir, si puede o no ser candidato, Manzur anunció que desistirá de la postulación.

El mandatario provincial y ex jefe de Gabinete convocó a una conferencia de prensa junto a su actual vice y candidato a gobernador, Osvaldo Jaldo. Los dos juntos anunciaron la declinación de la candidatura, cuestionada por la oposición tucumana al considerar que la Constitución local no le permitía volver a presentarse.

Manzur, además, anunció que Miguel Acevedo será el compañero de fórmula de Jaldo, quien no está impugnado para seguir dentro del Poder Ejecutivo de Tucumán.

En la conferencia, el gobernador consideró "inoportuna" la disposición de la Corte Suprema que derivó en la suspensión de los comicios. Más allá de que solo se habían suspendido las elecciones de gobernador y vice, el Tribunal Electoral también canceló las otras categorías y este domingo no habrá visita a las urnas.

"Si el impedimento era la postulación mía, al declinar la postulación no hay impedimento para hacer caer la cautelar para que los tucumanos puedan votar", sentenció. Sobre la elección del domingo, Manzur "No hay posibilidades físicas ni materiales de llevar adelante el proceso electoral que fue suspendido. Hay que cambiar los votos porque habrá una nueva fórmula en la provincia".

"Mi lugar lo va a ocupar un hombre de bien, un profesional. Tiene una larga trayectoria, ha trabajado conmigo y con Jaldo, ha cumplido una tarea excepcional. Hemos pensado en él para que ocupe. Se trata del contador Miguel Acevedo", agregó Manzur.

Más temprano, la Corte Suprema de Justicia había rechazado un pedido de la provincia de Tucumán para revisar el fallo que suspendió las elecciones a gobernador que estaban pautadas para el próximo domingo.

A la vez, en otra resolución, los jueces rechazaron un reclamo de Juntos por el Cambio de San Juan, que pretendía que también se suspendieran los comicios de intendente, legisladores provinciales y concejales, por lo que ratificó su realización. (NA)