Sportivo ganó y se ilusiona con el título

Sportivo Norte le ganó 1-0 a 9 de Julio en el estadio Germán Soltermam, se subió a la cima de la zona A, y a una fecha del final del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, se ilusiona con pelearle el primer lugar al Deportivo Libertad, que llegaba como líder y jugará el domingo.



El ‘Negro’ sacó adelante un partido complicado ante el ‘León’, elenco que tuvo en la conducción técnica interina de Cardellino y Manzo, mientras que Gabriel Acastello tendrá su debut en la próxima fecha. Los dirigidos por Marcelo Varela tuvieron un gran complemento y fue allí donde encontró la apertura del marcador, por intermedio de Damián Maciel, a los 28 minutos. En el cotejo de Reserva fue 1-0 para 9 de Julio.



Vale recordar que los ganadores de cada zona jugarán una final en cancha neutral para definir al campeón del Apertura.



Por su parte, Peñarol le ganó al líder de la zona B, Unión en Sunchales por 1 a 0 y puso el grupo al rojo vivo. El tanto para la victoria del elenco de Villa Rosas fue anotado por Manuel Bustos (11m PT). En Reserva fue empate 0 a 0.



En otro de los juegos de ayer, Ferrocarril del Estado y Argentino Quilmes igualaron 0 a 0 en barrio Los Nogales, encuentro en el cual se fue expulsado (43m ST) Albarracín en el Cervecero. En Reserva fue victoria del local por 2-0.



LAS POSICIONES



ZONA A: Sportivo Norte 20, puntos; Libertad de Sunchales 19; Argentino de Vila 13; Argentino Quilmes 11; Deportivo Josefina 9; Deportivo Tacural 8; Deportivo Aldao 7; Deportivo Ramona 6; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión de Sunchales 15, puntos; Peñarol 13; Ben Hur 12; Ferro 11; Atlético María Juana 9; Atlético de Rafaela 8; Brown de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Argentino de Humberto 1.



SIGUE HOY



La octava fecha del Apertura de primera A que se puso en marcha anoche tendrá continuidad en la jornada de hoy con dos adelantos más. Ambos a las 21.30hs. Los partidos serán: Argentino de Vila vs Deportivo Josefina (Silvio Ruíz) y Atlético María Juana vs Atlético de Rafaela (Guillermo Vacarone).

DOMINGO 15/05: 15.30hs Ben Hur vs Brown de San Vicente, Deportivo Ramona vs Libertad de Sunchales, Deportivo Aldao vs Deportivo Tacural, Florida de Clucellas vs Argentino de Humberto.



ADELANTOS DE LA B



Este viernes se jugarán dos encuentros de la fecha 7 del Apertura de la Primera B. Los partidos, a las 22hs: La Hidráulica vs Atlético Esmeralda (Raúl Cejas) y Tiro Federal vs San Isidro (Darío Suárez).