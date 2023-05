Debuta Battaglia en Huracán

Huracán, con el debut de su nuevo entrenador Sebastián Battaglia, recibirá este viernes a Godoy Cruz de Mendoza en el partido que abrirá la 16ta. fecha del torneo 2023 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se disputará desde las 20:00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de ESPN y la TV Pública.

El exDT de Boca Juniors, con apenas dos prácticas al frente del plantel, iniciará su etapa en el “Globo” en reemplazo de Diego Dabove con la misión de sacarlo del fondo de la tabla de posiciones.

El futbolista más ganador de la historia del “Xeneize” tendrá una nueva experiencia en el fútbol argentino diez meses después de su traumática salida de Boca. El exvolante dejó en claro que aquello “ya es pasado” y se mostró “entusiasmado” con el proyecto que le presentó Huracán.

El equipo de Parque Patricios está en la 23ra posición con 16 puntos y entre el torneo y la Copa Sudamericana solo ganó uno de los últimos ocho partidos.

Godoy Cruz, en cambio, está en alza desde que Daniel Oldrá asumió como entrenador interino y con 22 unidades se ubica en zona de clasificación para próxima Copa Sudamericana.



LA FECHA. HOY. 21.30hs Atlético Tucumán vs Argentinos. Sábado 13/05: 15.30hs Independiente vs Tigre, 18hs Banfield vs San Lorenzo, 20.30hs Instituto vs Colón, 20.30hs Newell's vs Arsenal. Domingo 14/05: 14hs Defensa y Justicia vs Estudiantes, 16.30hs Platense vs Racing, 19hs Boca vs Belgrano, 21.30hs Talleres vs River. Lunes 15/05: 15.30hs Barracas vs Central Córdoba, 18hs Gimnasia vs Lanús, 20.30hs Vélez vs Rosario Central, 20.30hs Unión vs Sarmiento. .