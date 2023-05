Hora del cierre: aspirantes entre el cielo y el infierno

Por Darío H. Schueri





Desde Santa Fe.- Cada cierre de listas en elecciones de recambios generales la incertidumbre suele ser la protagonista estelar, y las palpitaciones se aceleran a niveles prácticamente límites entre quienes de un momento a otro pasan de estar en el cielo al infierno. Y viceversa. Pero este turno electoral, como pocos en los últimos tiempos, está deparando un nivel de martingalas políticas realmente asombroso.



EL SOCIALISMO Y EL

CULTO A LA RESERVA

Definitivamente el socialismo hace del silencio y el bajo perfil una religión. La presencia como precandidato a vicegobernador de Mónica Fein del colega de Canal 13 Santa Fe (ahora Telefé Santa Fe) Eugenio Fernández fue una sorpresa para todos los del gremio. De la misma manera que la mismísima precandidatura a gobernadora de Fein, y Clara García como su primera candidata a diputada.

De todos modos, Antonio Bonfatti armará su propia lista de diputados provinciales apoyando a Mónica Fein; de manera tal que para las generales del 10 de setiembre el socialismo dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe tendrá una grilla de diputados altamente competitiva (sea quien fuere – García o Bonfatti – quien encabece la lista) en pos de retener todos los votos socialistas y porqué no de centro izquierda.



RADICALES EN FEBRILES

NEGOCIACIONES

Al momento de redactar estas líneas, del radicalismo lo único seguro son los binomios gubernamentales: Carolina Losada – Federico Angelini y Maximiliano Pullaro – Gisela Scaglia. El PRO aliado indisoluble del radicalismo en Santa Fe con sus dos compañeros de fórmula.

En cuanto a los cabezas de listas de diputados provinciales, tan importantes como la categoría gobernador por la expectativa de obtener la mayoría de 28, lo que se presupone por estas horas es que el senador nacional Dionisio Scarpin estaría dejando su banca en el Congreso para mudarse el 10 de diciembre a la Legislatura provincial, toda vez que será el primer precandidato a diputado de Losada, tal como se rumoreaba desde la semana pasada. Para ese puesto se mencionaban también los nombres de Gabriel Batistuta y Mario Barletta. Ximena García en tanto será la número dos de esa lista liderada por el ex intendente de Avellaneda.

Por su parte, el santafesino José Corral desde el momento en que acordó con Pullaro brindarle su estructura en esta capital (fue dos veces intendente) con precandidata a intendente incluida (Adriana Molinas) pactó ser el primer precandidato a diputado provincial. Ayer ese sitial no estaba en dudas. Hoy vaya a saber.

Nota de redacción: si Scarpin y Losada finalmente sean electos diputado provincial y gobernadora de Santa Fe en las generales de septiembre, las dos bancas senatoriales obtenidas hace dos años serían ocupadas por los suplentes Eduardo Galaretto (de Scarpin) y Roxana Ingaramo (de Losada).



EL PERONISMO YA TENDRÍA SU

“CABALLO DE COMISARIO”

Luego de la efímera negociación -duró apenas 48 horas- con Marcelo Lewandowski, al momento de redactar este artículo el gobernador, Omar Perotti se encontraba reunido en la Casa Gris con quien sospechamos será su delfín: Roberto Mirabella.

Por lo pronto, Marcos Cleri, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli hasta el momento ratificaron sus precandidaturas a gobernador, que el sábado -o este viernes tal vez- sabremos si continuarán en pie.

Cleri y Busatto nos confirmaron sus decisiones de seguir adelante. De Toniolli no tenemos noticias. De todos modos, como diría el gran Carlos Saúl: “nadie muere –o se baja en este caso– en las vísperas”.



PICHETTO TIENE

CANDIDATA EN SANTA FE

La diputada provincial Betina Florito será la precandidata a gobernadora de Encuentro Republicano Federal que lidera Miguel Angel Pichetto, acompañada en la fórmula por un dirigente gremial del sur provincial vinculado a la producción.

En el medio de las negociaciones, Florito evitó darnos más precisiones sobre el armado que está dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe.



ESCUCHANDO A LA GENTE

El ex dirigente peronista oriundo de Las Parejas, Gustavo Marconatto, con su frente electoral ESCUCHARTE también inscribirá el lunes su precandidatura a gobernador.



LA CÁMARA DE DIPUTADOS,

EL OBJETIVO DE MUCHOS

Al igual que en las PASO del 2019, la boleta de la categoría diputados será “sábana” por la gran cantidad de aspirantes que armarán listas para el 16 de julio, con la esperanza de superar el umbral que les permita seguir viaje rumbo a las generales del 10 de setiembre.

Partidos que integran los 8 frentes provinciales que se inscribieron el pasado domingo 7, sumados a espacios que irán por su cuenta “por afuera”, nublarán la vista del elector (por la gran cantidad de fotografías) al momento de elegir.

Cuando decíamos en la bajada de este artículo que esta vez advertimos mucho movimiento tectónico en los armados, es porque no se observan –como en otros años– fortalezas definitorias, y entonces la febril imaginación de los armadores (ni hablar los ofendidos de esta noche) pergeñan cabriolas electorales inimaginables.

Desde “bajar” a algún senador para que encabece lista de diputados, pasando por unificar –en esta capital– lista de intendente y senador entre Losada y Pullaro, hasta el colmo de que los tres senadores nacionales por Santa Fe dejasen sus bancas el 10 de diciembre.