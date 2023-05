Lo primero es la familia: el domingo es el Día del Nieto y también del Ahijado

Ya lo decían los adorables Benvenutto durante sus reuniones televisadas de los domingos al mediodía en torno a la mesa con las pastas calentitas: lo primero es la Familia! Por eso en los últimos años los nietos y los ahijados también tienen su Día Especial, una suerte de reconocimiento a la relación que mantienen con los abuelos y los padrinos y madrinas.

En realidad, hay dos formas de ver las cosas. Primero hay un impulso de carácter comercial que promueve el establecimiento de este tipo de fechas que después derivan en la compra de "regalos". Por tanto, hay un interés de un sector de la economía en fijar este tipo estos días conmemorativos para dinamizar las ventas. Al igual que los días de la Madre, el Padre y de los Niños e incluso de las profesiones y los oficios. ¿O acaso no se hacen obsequios cuando se celebra el Día de la Secretaría, el del Periodista o el del Médico, entre tantísimos otros?

De todos modos, la segunda manera de ver la cuestión es que a partir de estos días especiales se busca refrescar los lazos familiares entre sus integrantes. Y entonces más allá de aquel interés comercial se genera una jornada para renovar el amor entre los padres y sus hijos, los abuelos y sus nietos y los padrinos y sus ahijados.

Ahora vamos al asunto de esta semana. El Día del Ahijado y del Nieto se celebra en el país todos los años el segundo domingo de mayo partir de una iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria de Juguetes. Así, los abuelos y abuelas festejan a lo grande la vivencia incomparable de la prolongación de la vida a través de los nietos. Es una efeméride muy esperada que reúne a toda la familia argentina. Son momentos para que los abuelos disfruten con sus nietos, les hagan regalos y les cuenten sus anécdotas… de época donde no había tanta tecnología.

Además, la celebración del día del Ahijado tiene un gran arraigo en Argentina, está casi al nivel del día del padre ó el día de la madre. Los padrinos y madrinas tienen una gran responsabilidad con sus ahijados. La figura de apadrinamiento implica que el padrino o madrina serán los encargados de tutelar al menor de edad en el caso de ausencia de los padres. Muchos recordamos que, cuando éramos niños, nuestros padrinos nos daban obsequios en este día, en el cumpleaños y también para Navidad.

En este día los abuelos saludan a sus nietos, y los padrinos y madrinas a sus ahijados. Con respecto a estas últimas figuras, no existe una distinción entre ahijados proclamados en el bautismo católico, la confirmación o simplemente nexos informales basados en la elección de cada persona.

La intención de que exista un día particular para el Ahijado es fortalecer los vínculos y brindar especial importancia a otras figuras dentro del núcleo familiar además de los padres, madres y hermanos.

Como antecedente, cabe destacar que el Día del Nieto contaba con una fecha inamovible para su festejo en la Argentina, el 11 de mayo. Desde el año 2008, la fecha se unificó con la del Día del Ahijado por una petición de la cámara de vendedores de juguetes, la cual lógicamente encuentra una oportunidad para incrementar sus ventas e impulsar su actividad comercial en estos días.

Hay otras fechas conmemorativas relacionadas, como el Día de la Familia que será el lunes 15 de mayo y el Día Mundial del Hijo del Medio (12 de agosto). Después lo que ya sabemos: el Día del Padre será el domingo 18 de junio, el Día del Niño el segundo domingo de agosto y el Día de la Madre el domingo 15 de octubre.