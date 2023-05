Atlético de Rafaela: Medrán paró un 11 pensando en Independiente Rivadavia

Atlético de Rafaela se entrenó ayer por la mañana en el estadio Monumental puliendo los últimos detalles de cara al encuentro de este sábado a las 18.00hs ante Independiente Rivadavia en barrio Alberdi por la fecha 14º de la zona B de la Primera Nacional.

El DT Ezequiel Medrán quedó conforme con lo demostrado por su equipo en el empate 1 a 1 ante el Deportivo Maipú, en Mendoza, y es por eso que lo más probable es que la formación titular no tenga variantes. Así ensayó ayer.



Si bien no confirmó nada y esperará hasta último momento para hacerlo, el técnico tiene en su cabeza mantener el 11 inicial.



Gabriel Risso Patrón se mantendrá en el equipo ya que Agustín Bravo sigue con su recuperación de la molestia molestia muscular en su isquiotibial izquierdo.



De esta manera, una probable formación sería con: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Nicolás Delgadillo; Alex Luna y Claudio Bieler.



El plantel profesional de la ‘Crema’ volverá a trabajar en la mañana de hoy, a las 10, y lo hará en Alberdi. Finalizado el mismo Medrán confirmará los convocados para el juego de mañana.

Vale recordar que el árbitro designado por AFA para dicho juego fue Fabrizio Llobet, quien llegará con Gonzalo Ferrari y Roque Narváez como asistentes.



EL RIVAL, QUE LLEGA ‘ENTONADO’



El andar de Independiente Rivadavia viene siendo bueno. Luego de las primeras cinco fechas se ‘acomodó’, encontró regularidad y acumula ocho juegos sin derrotas con 4 triunfos y 4 empates. Ello lo llevó a treparse a los puestos de arriba de la zona B, con 22 unidades igualó a Quilmes y le pisa los talones a la ‘Crema’ (23), al propio Maipú (24).

Llegará a Rafaela luego de superar 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires. Tiene al goleador del campeonato, Alex Arce, con 10 tantos.

Para el encuentro ante Atlético, el conjunto que dirige Alfredo Berti no podrá contar con el marcador central Francisco Petrasso, quien padece un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda. En su lugar ingresaría Mauro Maidana, quien ya cumplió con la fecha de suspensión por haber llegado a las cinco amarillas.

Esa no sería la única variante que estudia el DT. En el medio campo ingresaría Jeremías Perales en lugar de Victorio Ramis.

De esta forma, el probable once inicial para jugar ante la Crema sería con: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Maidana, Santiago Flores y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Diego Tonetto y Perales; Matías Reali y Alex Arce.