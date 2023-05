El Vaticano prepara cumbre entre Zelensky y el Papa

En medio de las negociaciones reservadas de la Santa Sede para llegar a un cese de la guerra en Ucrania, el Vaticano prepara una visita del presidente ucraniano Volodimir Zelensky al papa Francisco, que podría concretarse este sábado. El encuentro, que aún no fue confirmado oficialmente, se daría después de que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, planteara que la misión para detener la guerra en Ucrania anunciada por el pontífice "seguirá adelante" y revelara que "hay novedades", pero que son de "carácter reservado".

Desde el inicio de la guerra, el Papa y Zelensky hablaron por teléfono al menos dos veces, según reveló Francisco en diálogo con periodistas. Por el momento, en cambio, Francisco no dialogó con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque mostró su voluntad de contactarse con el mandatario. Semanas atrás, Francisco recibió al premier ucraniano Denys Shmyhal, en la primera bilateral de alto nivel entre los dos países desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

El anuncio de la posible reunión del sábado en Roma siguió a la noticia, confirmada la semana pasada por la policía de Berlín, de que se esperaba que Zelensky llegara a Alemania a partir del sábado por la noche. Los medios italianos, citando fuentes no identificadas, informaron el jueves que Zelensky podría estar en Roma ese mismo día para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el papa.



UNA GUERRA DIFÍCIL

El líder del ejército privado Wagner de Rusia confirmó este jueves que la tan esperada contraofensiva de Ucrania ya estaba en marcha y estaba logrando avances en las afueras de la ciudad oriental de Bakhmut, mientras que Kiev aclaró que su esfuerzo principal aún no había comenzado.

Las operaciones ucranianas fueron "desafortunadamente, parcialmente exitosas", escribió en redes sociales Yevgeny Prigozhin, cuya fuerza de mercenarios y convictos reclutados en prisión lideró la principal campaña militar de Rusia en Bakhmut, publicó la agencia de noticias Reuters.

Todo eso ocurría mientras que la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, llegó de visita a Kiev para coordinar tareas con el ministerio del área ucraniano, según publicó el sitio Ukrinform. "El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko, está logrando excelentes resultados", publicó ella en un "tuit", mientras que se aprestaba a verificar "la cooperación de los agentes del orden, la prevención del contrabando de armas, el trabajo en la investigación de crímenes de guerra y el apoyo al desminado de los territorios donde ocurrieron las hostilidades".

"Todavía necesitamos un poco más de tiempo", contestó el presidente Zelensky en una entrevista con las emisoras europeas publicada el jueves cuando fue consultado acerca de la anunciada contraofensiva. Estimó entonces que si bien las fuerzas ucranianas ya recibieron suficiente equipo de los aliados occidentales para su campaña, aguardan "un complemento completo para reducir las bajas". "Con (lo que tenemos) podemos seguir adelante y tener éxito. Pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable", apuntó.

Prigozhin, una figura secreta que últimamente emitió comunicados diarios denunciando al comando ruso por no suministrar adecuadamente a sus combatientes, comentó que Zelensky estaba siendo "engañoso" y que la ofensiva ucraniana ya estaba en marcha.

Si bien las fuerzas de Prigozhin lucharon en el centro de la ciudad, Ucrania logró avances en sus flancos en áreas defendidas por tropas regulares rusas, algunas de las cuales han huido.

El Ministerio de Defensa ruso no comentó esos informes, pero en comentarios durante la noche, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, si bien reconoció que la guerra fue "muy difícil", afirmó enseguida que no tenía dudas de que Bakhmut "será capturada y se mantendrá bajo control". "Hemos logrado sacudir bastante la máquina de guerra ucraniana. Porque la desmilitarización de Ucrania es otro objetivo importante de la operación", indicó Peskov a una televisora europea, resaltando que esta misión continuará.

"¿Por qué ha pasado un año y todavía queda tanto por hacer?", se preguntó el vocero, antes de responder que lo que comenzó como un conflicto entre Rusia y Ucrania fue seguido de la implicación, primero indirecta y luego directa, de los Estados Unidos y de otros miembros de la OTAN, que le proporcionan a Kiev armas, municiones, equipos bélicos y ayuda financiera.

Sobre las armas suministradas por Occidente, indicó que las hay tanto buenas como malas: "Tienen armas que no se ajustan a esas condiciones, tienen armas muy aterradoras, tienen armas de alta tecnología. Es por eso que lo estamos estudiando todo en el curso de la operación especial", aclaró.

Peskov explicó el lento avance de las fuerzas rusas en el conflicto por el hecho de que no están llevando una guerra, sino una operación militar. "Librar la guerra es otro asunto completamente diferente, es la destrucción completa de la infraestructura, la destrucción completa de las ciudades y así sucesivamente. Nosotros no hacemos eso. Estamos tratando de preservar la infraestructura y las vidas humanas", aclaró.