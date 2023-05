Para el CCIRR, es clave que se actualice Billetera Santa Fe

En un escenario de constantes aumentos de precios, la herramienta -que supo ocupar un espacio importante dentro de los medios de pago elegidos por el consumidor- necesita ser potenciada para que su impacto no pierda vigencia.

Sabido es que desde hace bastante tiempo a esta parte, y ante una crisis económica que se profundiza con el sostenido aumento de la inflación, los usuarios del programa Billetera Santa Fe vienen pidiendo, de manera constante, una actualización en el monto del reintegro, teniendo en cuenta que con los habituales incrementos de los productos el monto de los 15.000 por mes que otorga el programa, con un reintegro de 5.000 (el 30%), es cada vez más insuficiente.

De hecho, hace un par de meses, los diputados provinciales Oscar Martínez y Luis Rubeo impulsaron un proyecto de ley para que el programa se convierta en ley para garantizar su continuidad y actualización permanente, y no quede sólo como una iniciativa de la actual gestión en la Casa Gris.

En cuanto a los detalles del proyecto presentado, entre sus puntos destacados planteaba un reajuste del monto del beneficio tomando como referencia al Índice de Precios al Consumidor que mide el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec). Los legisladores explicaron que el reintegro hoy debería ubicarse en $12.500, en lugar de los actuales $5.000, teniendo en cuenta que cuando comenzó el programa Billetera Santa Fe hace dos años el valor representaba casi el 27% de la canasta básica de una persona y hoy es el 9%. Y hasta el día de hoy, el monto nunca se actualizó desde su lanzamiento, donde ya hay 1,6 millón de usuarios y 34 mil comercios adheridos, según los datos oficiales.

Mientras tanto, y en este marco inflacionario imparable, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, a través de un comunicado, también ha pedido, en las últimas horas, una actualización de Billetera Santa Fe. En este sentido, en el inicio de la nota, la entidad expresa que "Billetera Santa Fe es un programa de beneficios dispuesto por el Gobierno provincial para incentivar el consumo, mediante el otorgamiento de un reintegro por las compras realizadas en los comercios y prestadores de servicios adheridos. Busca, paralelamente, contribuir a la formalización de la economía, mejorando al mismo tiempo la recaudación impositiva. La herramienta fue lanzada en enero de 2021, y tuvo un fuerte impacto, especialmente en las ventas y la regulación de los comercios barriales. Sin embargo, desde entonces no se ha modificado el tope mensual de reintegro de $5.000, a pesar del contexto altamente inflacionario que se viene registrando, y que ya supera el 100% interanual". A continuación, el texto agrega que "en este sentido, cuando se inició el programa, el reintegro representaba un 27,36% de la Canasta Básica Total (CBT) para una persona. Hoy, dos años después, sólo representa un 9,45%. A nivel local, y según lo relevado por el Observatorio Comercial y de Servicios que llevan a cabo en forma conjunta el CCIRR y el Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE-DAR), Billetera Santa Fe inició su performance con un 5% de participación; para alcanzar su punto máximo en julio de 2022, con un 14%. En la última medición, sin embargo, su uso ya había disminuido en un 50%, alcanzando apenas un 7% de participación. Con estos datos, es posible corroborar que lo que fue un diferencial altamente atractivo para el consumidor, hoy ha perdido protagonismo. En línea con este escenario, han aparecido propuestas para convertir a esta herramienta en una Ley que permita la actualización periódica del monto de reintegro, en función de la evolución de los precios, de modo tal que el impacto en la economía doméstica mantenga su valor". Por último, la notificación cierra mencionando que "desde la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR, y más allá de estas iniciativas, se ha insistido en repetidas ocasiones en la importancia de sostener y adecuar el programa, para no solo alentar el consumo sino también contribuir, como se menciona al inicio de esta nota, con la erradicación de uno de los flagelos que más afectan al sector comercial y de servicios, como lo es la informalidad, que da lugar a una competencia desleal que afecta directamente a quienes buscan competir cumpliendo con todas las normativas vigentes en materia impositiva y laboral".