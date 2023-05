Cinco rafaelinos participan en el Nacional de Mayores

Prácticamente toda la elite del atletismo argentino -y un total de 320 atletas, incluyendo visitantes de Chile y Uruguay- participarán este fin de semana (viernes, sábado y domingo) en la 103ª edición del Campeonato Argentino, el más relevante de nuestro medio en cuanto a la actividad local. Será, también, el comienzo activo para todos con la vista puesta en los compromisos internacionales de una intensa y exigente temporada, que incluye para los mayores el Campeonato Sudamericano en Sao Paulo a fines de julio y los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en octubre, además de los distintos Mundiales.

Por tercer año consecutivo -y por cuarta vez en las últimas cinco temporadas- el evento se desarrolla en la pista sintética del CEF N° 3 de Concepción del Uruguay, que lleva el nombre de Hugo Mario La Nasa, ex presidente de la CADA.

Nuestra ciudad tendrá una buena representación en cuanto a número dentro de la delegación. Empezando por las damas, estarán compitiendo la velocista Camila Rodriguez (U20, 100 metros y posta 4×100); la lanzadora de Martillo Virginia Abba y la saltadora en alto, Abril Okon (U20).

En cuanto a los varones, estará en Entre Ríos disputando el campeonato más importante del atletismo argentino, Stéfano Serafín en la prueba de salto en largo, esto en cuanto a los atletas de CRAS. Los cuatro son entrenados por Leandro Bonamino.

Además, volverá a ser parte Pedro Emmert, que desde hace unos años entrena en Buenos Aires, pero que siempre representa a Santa Fe en los campeonatos Argentinos. Está inscripto en las pruebas de 400 y 800 metros llanos.

Cabe acotar que no participará Tomás Mondino, ya que la selección argentina U20 concentrará este fin de semana ultimando detalles en la preparación para el Campeonato Sudamericano que se desarrollará en los próximos días en Colombia.

Por otra parte, cabe mencionar entre los representantes de localidades cercanas a Rafaela, que habrá tres atletas de Humboldt en el equipo provincial: los mediofondistas José y Santiago Zabala, y el saltador en largo Brian López.



FIGURAS

Federico Bruno, quien acaba de conseguir un fantástico récord sudamericano de los 5.000 metros llanos en Stanford, California, será una de las principales atracciones. Volverá a participar en esa distancia.

Franco Florio, recordman nacional y campeón Odesur de los 100 metros llanos, encabeza una lista de destacados velocistas que vienen en constante progresión. Y lo mismo sucede con su coequiper Elián Larregina en los 400 metros. Nombres como los de Bruno De Genaro (400 vallas), Carlos Layoy (salto en alto), el histórico y siempre vigente Germán Chiaraviglio (salto con garrocha), la gran dupla de Nazareno Sasia y Juan Ignacio Carballo en lanzamiento de bala y Joaquín Gómez en martillo son otros de los nombres convocantes.

También en damas estarán las dos fondistas que brillaron en las últimas temporadas, Flor Borelli y Daiana Ocampo, quienes correrán sobre 5.000 metros, en tanto que para los 10.000 figura inscripta la ex recordwoman del maratón y representante olímpica Marcela Gómez. Florencia Lamboglia lidera la participación de las velocistas, donde está volviendo a los primeros planos la recordwoman Vicky Woodward, en tanto Ailén Armada y Daniela Gómez están entre las principales cartas en lanzamientos.