Las Gigantes conocen rivales

El seleccionado femenino de básquetbol ya tiene garantizado el grupo del que participará en la próxima Copa América (AmeriCup) de la disciplina, que se jugará entre el 1 y 9 de julio en el Domo de la Feria de León, estado de Guanajuato, en México. De cara a ese torneo se esperan en los próximos días las primeras convocatorias del DT Gregorio Martinez, recordando que en la AmeriCup del año pasado en La Pedrera, Argentina fue subcampeón con las rafaelinas Melisa Gretter y Candela Gentinetta en el equipo.

El representativo albiceleste fue incluido en la zona A, junto a los combinados de Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. La sección B, en tanto, estará compuesta por el local México, Canadá, República Dominicana, Puerto Rico y Colombia.

En la fase inaugural del certamen se enfrentarán todos contra todos. Los cuatro primeros de cada una de las zonas se clasificarán a los cuartos de final, en donde se medirán el primero del grupo A con el cuarto del B; el segundo ante el tercero; el tercero frente al segundo y el cuarto con el primero, respectivamente.Los ganadores accederán a las semifinales y una vez consumadas las mismas, los equipos vencedores dirimirán la medalla de oro.

El campeón y finalista tendrán garantizados sus lugares en el Preolímpico Mundial para los Juegos de París 2024. Los combinados ubicados entre la tercera y sexta posición jugarán el Preolímpico de las Américas, de donde saldrán los otros dos representantes del continente.

Cronograma de juego: 01/07 día de descanso. 02/07: Argentina vs. Estados Unidos. 03/07: Argentina vs. Brasil. 04/07 Argentina vs. Cuba y 05/07 Argentina vs. Venezuela.



GRETTER EN BRASIL

Luego de culminar su contrato con Estudiantes de Madrid, la rafaelina Meli Gretter estará debutando el domingo en el Sampaio de Brasil en una nueva jornada de la Liga brasileña, visitando a Santo André. En el mismo equipo, que es dirigido por Cristian Santander, jugará otra integrante de la selección argentina, Agostina Burani.