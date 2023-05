Sesión con varios pedidos de informe

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se anunciara, en la víspera desarrolló una sesión ordinaria el Concejo Municipal, en la oportunidad el izamiento de la Bandera estuvo a cargo de Santiago Dobler.

Acto seguido se procedió a la aprobación del acta del encuentro anterior y posteriormente se oyó el Informe de Presidencia.

Acto seguido comenzó el tratamiento de los asuntos previstos.



Comunicaciones oficiales

Fue derivada a comisión una nota elevada por el Comité de Cuenca Castellanos Zona Norte.

Remite respuesta a solicitud de información relativa al inmueble considerado para la localización del Complejo Ambiental del Consorcio GIRSU.

Fue girada a sus antecedentes la nota remitida por Departamento Ejecutivo Municipal. Adjunta documentación correspondiente a la ejecución presupuestaria cuarto trimestre año 2022 y cierre anual.



Peticiones y asuntos particulares

Fue adjuntada al expediente 2014 -informe del Comité de Cuenca- la nota institucional presentada por la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales.

Despachos de Comisión para la aprobación de proyectos

Mereció la aprobación del cuerpo el proyecto de Ordenanza presentado Departamento Ejecutivo Municipal

Aprueba convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de la obra "Reposición de ripio" en RP N° 13.

La fundamentación la aportó Pablo Ghiano y Santiago Dobler se explayó un poco más en relación a los alcances de la obra, detallando que comprende 4,800Km de reposición en un sector que a la Ruta 13 le falta (tramo Egusquiza - Sunchales); se trata de un método similar al implementado para el programa Caminos de la Ruralidad, el Municipio contratará los trabajos y no se aplicará el sistema de contribución por mejoras, existe un plazo de ejecución de 120 días.

También fue aprobado un proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Incorpora artículo nuevo a la Ordenanza N° 2403 (Habilitaciones para actividades comerciales, industriales y de servicios). La fundamentación correspondió a Pablo Ghiano y Horacio Bertoglio agregó que la propuesta viene en línea con lo requerido oportunamente por ADESu y destacó que es muy importante para la estadística.



Proyectos presentados

Tuvo el visto bueno una Minuta de Comunicación elaborado por Horacio Bertoglio. Solicita al Sr. Intendente proceda a efectuar un análisis de las erogaciones corrientes del Municipio, para la concreción de un plan de reducción de gastos operativos.

El autor, al fundamentar el documento señaló que cuando presentaron el presupuesto 2023, a fines de 2022, los ediles ya avizoraban la inflación creciente y habían pedido información en cuanto a medidas para reducir el gasto público. Consideró que la calle comenta acerca de la cantidad de empleados y contratados en el Municipio. Enfatizó que debe haber contención en el gasto público.

Por otra parte hizo saber que "seguimos esperando las planillas prometidas y que nos digan qué medidas adoptaron para la reducción de los gastos operativos".

Puntualizó que no acompaña la venta de los bonos con que cuenta el Municipio ya que ello, si bien tiende a solucionar la situación del presente, iría en desmedro de quien acceda a la conducción del Gobierno local en el mes de diciembre.

Además recordó un pedido elevado en 2014 por Gonzalo Toselli, que por ese entonces era concejal, haciéndole un pedido similar al Intendente.

Los ediles dieron su aprobación a una Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo información referida a las Ferias Eco – Canje. Durante la fundamentación la autora se preguntó ¿qué pasará a partir del 15? Fecha en que comienza a trabajarse nuevamente con recolección diferenciada, esos residuos ¿cómo serán tratados en la planta actual?¿cuánto se recauda en las ferias? ¿a dónde va lo que se recoge?



Tipo: Minuta de Comunicación

También fue aprobada una minuta de comunicación remitida por Andrea Ochat. Solicita a Departamento Ejecutivo informe los resultados de la licitación pública N° 8/22, aprobada por Ordenanza N° 3070, para la adquisición de una máquina chipeadora.

La autora fue la encargada de fundamentar y remarcó que cuyo objetivo fuera la adquisición de una máquina chipeadora, conforme las características técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones que se encuentra adjunto a la citada ordenanza; incluyendo información de las propuestas presentadas, análisis de la comisión de preadjudicación y resolución final, especificando: propuesta seleccionada, maquinaria comprada, marca y modelo, características, precio, fecha de compra, de puesta en marcha, entre otros datos que puedan resultar de relevancia.

La mencionada licitación tenía como plazo de recepción de ofertas y como fecha de apertura de ofertas: 27 de diciembre de 2022, y un presupuesto oficial: $ 9.931.000,00. A la fecha no se tiene conocimiento de lo definido en relación a la compra de la máquina chipeadora que se planificaba poner al servicio del procesamiento de los residuos de la poda, que ya se avecina.

Finalmente corrió la misma suerte una Minuta de Comunicación presentada por Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo la remisión de los Decretos y Resoluciones, desde el 1 de enero al 31 de abril, que correspondan a la nómina de empleados municipales con pase a planta permanente.