El transporte de cargas de Santa Fe en estado de alerta por "falta de respuestas"

El sector del transporte de cargas, representado por las Cámaras de la Provincia de Santa Fe, en conjunto con el Sindicato de Conductores de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas, Logística y Servicios de la Provincia de Santa Fe, emitieron un comunicado en el que se declaran en "estado de alerta" por "falta de respuestas" del gobierno provincial.

"A nadie escapa la difícil situación agropecuaria que atraviesa nuestra querida provincia, la que se ve afectada por una de la más grande sequías que la haya asolado de norte a sur y de este a oeste, no dejando posibilidades para emprender y levantar la cosecha y o cualquier actividad relacionado al agro", comienza el texto.

Y agrega que "en esa inteligencia el transporte de cargas en su conjunto, ve afectado sus posibilidades de sostenimiento atento el hecho de que habrá según estimaciones ciertas y confiables, más de 1.700.000 de viajes menos, lo que unido a los mayores costos de insumos y la presión tributaria de la deficiente economía en la que nos vemos inmersos, a no dudarlo, afecta a todo el transporte de nuestra Provincia en este año y en los venideros".

"Este hecho, nos obliga a pronunciarnos en conjunto, ya que se ven seriamente afectadas las actividades del transporte de cargas y como consecuencia de ello, las fuentes de trabajo de todos los empleados y dependientes de esta actividad como ser choferes, administrativos, personal de mantenimiento, mano de obra directa e indirecta, etc", sigue el comunicado publicado por el sector.

"Oportunamente nos dirigimos por separados, y comunicamos por todos los medios a nuestro alcance, el hecho que nos preocupa y ocupa, ninguna respuesta tuvimos de los estamentos gubernamentales de nuestra provincia de Santa Fe, sean estos provinciales, municipales, Institucionales, etc", continúa el escrito.

"Es por ello, que comunicamos que el sector aquí representado, Gremio y Cámaras empresariales nos declaramos en estado de alerta en razón de que deberemos tomar medidas de acción para hacer valer nuestros justos reclamos, todo ello, ante la falta de interés y respuesta a los mismos", advirtieron.

"Es necesario que todos comprendan, y más, quienes tienen la potestad y posibilidad de poder ayudar a paliar esta situación, que nos mueve solamente el ánimo de trabajar, para el sostenimiento de la actividad y fundamentalmente, de las fuentes de trabajo que ya se están perdiendo", cierra el texto.