El dólar blue cerró estable en $471 para la punta vendedora y cortó la racha alcista de dos días, mientras los tipos de cambio financieros operaron con poca variación. Tras un comienzo de la rueda en alza, en la que ganaba un peso, la divisa paralela mantuvo el valor de $471 para la venta y $466 en la compra, y la brecha con el oficial se ubicó en 105,90%.

En la bolsa de comercio el dólar MEP o Bolsa subió a $433,1 y la brecha con el oficial alcanza el 89,4%, mientras que el Contado con liquidación ascendió a $438 y el spread con el oficial se ubicó en el 91,5%.

El Banco Central (BCRA) finalizó su intervención en el mercado de cambios con compras por US$ 1 millón, en una rueda con mayor demanda importadora y pagos de importación de energía por US$ 40 millones. En la semana la entidad realizó compras por alrededor de US$ 10 millones, un valor muy inferior a las realizadas en la anterior.

El dólar Qatar cotizó en $477,7 y siguió seis pesos por arriba del blue, y continúa siendo el más caro del mercado, mientras que el tarjeta o turista se vendió a $418. El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos, cotizó a $394,1, mientras que la cotización oficial en el Banco Nación, sin la carga impositiva, concluyó en $237,5 y en el promedio de los principales bancos privados en $236,4.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, cotiza a $228,05 para la venta y en la semana subió $2,25 contra $2,52 de aumento en igual período de la anterior. (NA)