Bieler: "no estamos generando situaciones"

La atención a la prensa por parte del plantel de la Crema este miércoles fue a través de Claudio Bieler, luego del entrenamiento en el predio. Y como es habitual, cuando habla "Taca" deja cosas interesantes para el análisis, en la previa del partido ante Independiente Rivadavia, com local el sábado a las 18.

En primer término destacó que "en Mendoza logramos un buen punto por como se dieron las cosas y la situación del partido, ante un rival que esta peleando como nosotros ahí arriba", para acotar sobre lo que viene ante Independiente Rivadavia que "es otro rival difícil y tenemos que hacer valer la casa, es un partido importante para mantener las aspiraciones".

Sobre lo que a su pensamiento es lo mejor que está teniendo el equipo en este momento del torneo, valoró que "pasa por el grupo y luego tratar de hacer lo que pide el entrenador sobre el análisis del rival, aplicarlo en los entrenamientos y los partidos. Si sirve para la victoria bienvenido sea, y sino para no perderlo. Pero rescato la valentía de este grupo".

Una de las frases importantes pasó por su sequía goleadora en este pasaje del certamen. "Como delantero me preocupa porque no estamos generando situaciones de gol, no estamos terminando bien algunas jugadas. Lo hemos hablado muchas veces con los compañeros, pero a veces pasa por cada uno como termina la jugada ahí arriba. Como delantero estoy un poco preocupado por eso, y porque estoy un poco aislado del juego, pero es importante que estoy haciendo todo para ayudar al grupo".

Y en la parte final de la ronda periodística, hizo mención a su futuro tras recibirse de entrenador hace pocos meses. "Me recibí el año pasado y hace poco me llego el título, he tenido ya la oportunidad de irme a trabajar a otro país como entrenador, pero tengo un poco mas para seguir jugando donde me toque. Ya sea acá, en otro club o en otro país. Pienso que en diciembre de 2024 me estaría retirando, y después veré. Hoy quiero seguir jugando, tengo una espina clavada con este club que lo que quiero es lo mejor, y sabemos lo que es, y trataremos de brindarnos al máximo para lograrlo".