Alerta roja en Argentina: confirman resistencia a glifosato en una nueva especie de Echinochloa

En Argentina, se han identificado siete especies pertenecientes al género Echinochloa, siendo E. colona (capín) y E. crus-galli (capín arroz) las más extendidas a nivel local e internacional. Asimismo, E. chacoensis y E. oryzoides también pueden encontrarse en nuestro territorio considerándose malezas.

El primer reporte de resistencia en este género en el país se produjo en 2009 con E. colona resistente a glifosato, seguido en 2018 por E. crus-galli con resistencia a glifosato y glifosato + ALS. Sin embargo, aún no se ha llevado a cabo un estudio comparativo de la susceptibilidad de las diferentes especies de Echinochloa presentes en el país.

Por esta razón los investigadores; Eduardo Cortés (FCA UNL) , Ana Schneider, Elisa Panigo, Mariel Perreta, Ignacio Dellaferrera (ICiAgro Litoral, UNL-CONICET) y Rafael De Prado (Universidad de Córdoba, España), llevaron adelante un trabajo cuyo objetivo fue determinar si las poblaciones de E. colona, E. crus-galli, E. oryzoides y E. chacoensis que actualmente se comportan como malezas en Argentina, son resistentes o menos susceptibles al glifosato.



LA INVESTIGACIÓN

Entre el 2015 y 2017, se recolectaron semillas de 25 poblaciones del género en lotes de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, todas de campos cultivados con al menos 10 años consecutivos de uso de glifosato y con reportes de fallas de control.

En primera instancia se realizó un screening de supervivencia. Aplicando una dosis discriminante de glifosato (600 g a.i./ha al 36%), se determinó el % de supervivencia. Trece poblaciones fueron consideradas resistentes (>20% de supervivencia), dos en desarrollo de resistencia y diez poblaciones fueron susceptibles al herbicida (< al 5% de supervivencia).

Luego, se realizaron ensayos de dosis respuesta en las poblaciones aplicando 7 dosis crecientes de glifosato 0 X, ¼ X, ½ X, X, 2 X, 4 X y 8 X, siendo X igual a 1080 g a.i./ha. Se evaluó el peso fresco por maceta a los 21 días y se determinó la GR50 (la dosis de herbicida que inhibe el crecimiento en un 50%) y el FR -factor de resistencia- (GR50 (resistente)/GR50 (susceptible). Se observó una disminución en la biomasa de la parte aérea de las poblaciones al aumentar la dosis de herbicida, pero el GR50 difiere significativamente entre las poblaciones de cada especie.

Por último, realizaron pruebas para determinar la acumulación de ácido shikímico en las últimas hojas expandidas después de la exposición al glifosato. El ácido shikímico se acumuló en todas las poblaciones susceptibles, lo que sugiere que el glifosato está llegando al cloroplasto, y que la vía metabólica no está inhibida, indicando que al menos una parte de la enzima EPSPS presente es sensible al herbicida.

Se encontraron diferencias entre las cuatro especies analizadas en cuanto a la acumulación de este compuesto a lo largo del tiempo, permitiendo discriminar entre los diferentes niveles de susceptibilidad al glifosato en las diferentes poblaciones En E. colona y E. chacoensis, el 66% de las poblaciones tenían sus vías metabólicas inhibidas. En E. crus-galli, este porcentaje fue del 40% y en E. oryzoides fue solo del 17%. Los resultados muestran que la falta de acumulación de shikimato en las plantas tratadas con glifosato puede considerarse como indicativo de resistencia.



RESULTADOS OBTENIDOS

Teniendo en cuenta la clasificación entre malezas resistentes y susceptibles de los diferentes experimentos, se consideró que un biotipo es resistente a un herbicida cuando tiene más del 20% de supervivencia, un factor de resistencia (FR) mayor de 2, y no tiene una acumulación de ácido shikímico superior a 0,5 mg/g de hoja.

Los resultados obtenidos por este grupo de trabajo permiten informar el primer caso a nivel mundial de resistencia al glifosato en poblaciones de E. oryzoides. Al tiempo que se amplía la información sobre E. colona y E. crus-galli. Además, se caracteriza la sensibilidad de E. chacoensis, la cual deberá ser evaluado su impacto a campo para determinar si puede reportarse como maleza problemática y resistente.

La presencia de poblaciones del género Echinochloa resistentes al glifosato en Argentina es un problema importante, alcanzando una posición destacada entre las malezas más comunes del país. Para manejar adecuadamente estas especies, retrasando la aparición de resistencias a otros modos de acción y resistencias múltiples, será necesario un cambio en la estrategia de control utilizada.