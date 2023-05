“Si hay alguien que merece el reconocimiento de todos, es el productor lechero”

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, participó del acto de apertura de Todo Láctea 2023, muestra que reúne a toda la lechería del país y que tendrá lugar hasta el próximo jueves en la ciudad de Esperanza. En esta oportunidad el Gobierno de la Provincia de Santa Fe cuenta con un espacio de 900 m2 al aire libre en el que se dispuso un stand institucional en el que se acompaña a empresas e instituciones y un auditorio en donde se desarrollarán actividades las tres jornadas.

Todo Láctea es un evento organizado por el Grupo TodoAgro, que opera en el universo agropecuario y agroindustrial argentino desde hace más de 20 años, no sólo como empresa de comunicación, sino que también tiene su rama destinada a la capacitación. En esta instancia, la Expo cuenta con la participación de más de 200 expositores, disertaciones, jornadas de capacitación, hectáreas de demostraciones, tours, atracciones diversas y espectáculos en vivo.

Durante el acto inaugural, Costamagna destacó: "Lo que vemos hoy aquí es la muestra de lo que significa esta exposición para la provincia y para la Región Centro. Es el reflejo y la retribución, si se quiere, a muchos hombres y mujeres, muchas familias que conforman esta gran cadena de valor, esta gran estructura lechera que tenemos en Santa Fe. Producción que tiene que ver con nuestros padres, con nuestros abuelos, con los inmigrantes, con decenas de empresas que hoy se han consolidado, no sólo en la provincia, sino que están a la vanguardia a nivel nacional".

"Santa Fe exporta prácticamente el 35% de lo que industrializa. Y este gran conglomerado está conformado por casi 3.500 tambos y 500.000 vacas lecheras que conforman un escenario que todos queremos y que tienen que ver con la transformación en origen, con la incorporación de tecnología, con la generación de valor agregado, la capacitación y el oficio, y todos esos aspectos que redundan en crecimiento equilibrado y territorial", agregó el ministro.

Asimismo, el funcionario provincial señaló: "Si hay alguien que merece el reconocimiento de todos, es el productor lechero. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta situación grave que estamos transitando, climáticamente hablando, le ha puesto toda la creatividad, le ha puesto toda la tecnología y le ha puesto todas las cuestiones que tecnológicamente van a permitir sostener la producción láctea en la provincia y en el país”.

"Ese reconocimiento, y aprovechando la presencia de funcionarios nacionales, debe llegar con acciones claras: Es absurda la Resolución del Banco Central vinculada al 5% de stock de granos, que no permiten que nuestros productores puedan tomar créditos con tasa subsidiada. Los tres gobernadores de la Región Centro se han pronunciado al respecto, y también solicitaron que la lechería sea reconocida como economía regional, para que tenga las mismas condiciones monetarias que tiene hoy la soja; porque a la transformación la producen miles de tamberos, miles de ganaderos, miles de productores porcinos, avícolas, que hacen de los cereales la producción de alimentos. Si no entendemos esto, difícilmente podamos entender cómo resolver los problemas y tener los diagnósticos y la forma de hacerlo en forma adecuada", concluyó.