Hoy se presenta el libro "El agua en todos lados"

Hoy, jueves 11 de mayo a las 20:00, en el espacio autogestivo PLANTA (Reconquista 697), el escritor rafaelino Mauro Gentinetti presentará su libro "El agua en todos lados", publicado por la editorial tucumana Falta Envido Ediciones.

El año pasado, en diálogo con LA OPINIÓN, el escritor comentó sobre la trama: "El libro es una novela que está ambientada en nuestra región, la región de la pampa gringa. Cuenta la historia de un gringo de un pueblo de la zona que en medio de un período de inundación está volviendo a su casa y encuentra en el camino a unas personas que tapan la alcantarilla por donde desemboca el agua que inunda su campo. Ahí se desata todo el conflicto, porque él para en el medio de la noche, en la ruta, y decide encararlos; en esa acción, el libro pone en juego muchas de las cosas de su vida personal que de alguna manera influyen o determinan que él tome ciertas decisiones. En general, son personajes de pueblos, de campo y pone en relieve un tema que queda de fondo; la herencia personal, familiar, patrimonial y cómo todo eso se convierte al mismo tiempo en un valor y también en un peso difícil de llevar".

En esta ocasión y simultáneamente, acompañarán la presentación diferentes propuestas artísticas. En primer lugar, se realizará una instalación llamada "Poéticas de protección" de la mano de Lucy Sodiro. La artista visual investiga diferentes formas de producción artística en forma de objetos, instalaciones y performance, comprometiéndose con la creación colectiva de personas de la localidad.

En segundo lugar, habrá fotografías digitales de Matías Aimino y ambientarán la escena con una intro acústica, Fer Abratte (bajo) y Martín Mendia (bombo).

También habrá una mesa de lecturas a cargo de Santiago Alassia, Franco Rosso y Jerónimo Rubino. Por último, se abrirá un diálogo con Jorgelina Sabena.

Sobre la propuesta, el autor agrega: "La presentación del libro todavía no la hemos hecho aquí en la ciudad y me pareció un buen momento para encontrarnos con amigos y amigas de distintas ramas artísticas. Por eso lo pensamos, junto con la gente de PLANTA, como una experiencia en donde se pueda vivenciar y reflexionar sobre la inundación, el poder del agua, la fluidez, desde distintas obras artísticas. Es un momento para que gente que no tuvo contacto con el libro lo pueda tener y aquellos que han tenido la posibilidad de leerlo, que podamos conversar y reflexionar. Ojalá se lleven no solamente esa lectura sino también una experiencia de otras ramas artísticas en torno al tema. La consigna es inundar PLANTA mañana, y en eso estaremos participando".



SOBRE MAURO GENTINETTI

Nació en Santa Clara de Saguier (Santa Fe), en 1979. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Trabajó en medios gráficos y radiales de Rafaela (Santa Fe). Se especializó en Lectura, Escritura y Educación (FLACSO) y está pronto a finalizar la Especialización en Comunicación Digital Audiovisual (UNQ). Ejerce la docencia en el nivel medio y coordina talleres literarios. En 2018, recibió el 2º Premio del Fondo Editorial Municipal de Rafaela. En 2020, fue mención especial del jurado del 1º Concurso de Escritura Viral organizado por la editorial Milena Caserola (Bs. As.) por su crónica "La pandemia personal", que fue publicada en la antología "Tapabocas". "El agua en todos lados" (2022) es su primera novela.