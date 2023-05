Tres adelantos para la reanudación del torneo

Luego de la semana de suspensión de actividades por los hechos de violencia que afectaron al presidente Fabián Zbrun, tras la polémica de la bomba de estruendo en el partido entre Ben Hur y Sportivo Norte de la Copa Departamento Castellanos, este jueves se reanuda la competencia de la Liga Rafaelina de Fútbol. Será con el comienzo de la octava fecha del torneo Apertura, que ofrecerá la disputa de tres encuentros como primeros adelantos.

Por la Zona A jugarán 9 de Julio y Sportivo Norte, a las 21 en primera (19.30) en Reserva, en el estadio Germán Soltermam. Sportivo es el inmediato perseguidor de Libertad y buscará el triunfo para seguir prendido ante el local que marcha último, y que aún no tendrá el debut del nuevo DT Gabriel Acastello. El equipo será dirigido por David Cardellino y Gabriel Manzo.

El otro duelo saliente, en la Zona B, se jugará en Sunchales donde el líder del grupo, Unión, estará recibiendo a Peñarol (22 primera y 20.30 reserva). El equipo de Villa Rosas aún tiene chances matemáticas, pero necesita ganar.

En tanto, el interzonal lo disputarán Ferrocarril del Estado y Argentino Quilmes en Los Nogales (22 primera y 20.30 reserva).

La jornada seguirá el viernes con: Argentino de Vila vs. Dep. Josefina (21.30 primera y 20 reserva); Atlético María Juana vs. Atlético de Rafaela (21.30 primera y 20 reserva).

El domingo jugarán, a las 15.30 primera (14 reserva): Dep. Aldao vs. Dep. Tacural; Dep. Ramona vs. Libertad; Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto y Ben Hur vs. Brown de San Vicente.

Posiciones Zona A: Libertad 19; Sp. Norte 17; Argentino de Vila 13; Quilmes 10; Dep. Josefina 9; Dep. Tacural 8; Dep. Aldao 7; Dep. Ramona 6; 9 de Julio 4.

Posiciones Zona B: Unión de Sunchales 15; Ben Hur 12; Peñarol y Ferro 10; A. Maria Juana 9; Atlético Rafaela y Brown 8; Florida 7; Argentino de Humberto 1.



"TRIBUNA SEGURA"

Recordemos que tras lo dispuesto entre las autoridades liguistas y los organismos de seguridad, comenzará a implementarse “Tribuna Segura” en los partidos de Liga.

El sistema consiste en identificar a todos los que ingresen a un estadio de fútbol mediante un software conectado al Renaper (Registro Nacional de las Personas) con el que se trabaja sobre la base de datos para comprobar si la persona que ingresa tiene algún tipo de restricción para entrar o si es buscado por la justicia.