Rekers en El Linqueño ante Unión

El Consejo Federal de AFA dio a conocer este miércoles las designaciones para la primera fecha de la segunda rueda del Federal A que se disputará el sábado.

El encuentro entre El Linqueño de Lincoln y Unión de Sunchales, correspondiente a la Zona 3, se disputará a las 14.30 en la ciudad bonaerense con el arbitraje de Fernando Rekers (Córdoba), secundado por Marcos Guzmán (Pascanas) y Matías González (San Francisco), siendo cuarto árbitro Matías Balmaceda (Río Tercero).

Los otros partidos del grupo serán: a las 15 DEPRO vs. Sp. Belgrano (Diego Novelli); 15.30 Independiente Chivilcoy vs. Gimnasia CdU (Lucas Cavallero) y Sp. Las Parejas vs. Douglas Haig (José Díaz).

En la Zona 4 recordemos que queda libre 9 de Julio. Los encuentros serán: a las 16 San Martín de Formosa vs. J. Antoniana (Mauricio Martín); Gimnasia y Tiro vs. Crucero del Norte (Bruno Amiconi); a las 19 Sarmiento de Resistencia vs. Boca Unidos (Francisco Acosta) y 20.30 Central Norte vs. Sol de América (Gabriel Araujo).