Los Albertengo y otros casos de varios hermanos futbolistas profesionales

(Por Darío Gutiérrez). El gol de Gino Albertengo ante el Dep. Maipú de Mendoza, que fue el primero en la principal categoría de ascenso del fútbol argentino, seguramente será recordado para siempre por el juvenil de Egusquiza. Algo que también sucedió en la familia más conocida de esa localidad gracias a las conquistas de sus hijos dilectos en el fútbol profesional.

En el repaso de los primeros tantos profesionales de sus hermanos, Lucas lo anotó el 14 de agosto de 2013 para Atlético en la derrota por 2 a 1 ante Boca Juniors en la Bombonera, donde para el equipo xeneize convirtieron ese día Juan Román Riquelme y Emanuel Insúa. Hoy, a casi diez años de esa satisfacción personal, el atacante está en Instituto de Córdoba donde es dirigido por Lucas Bovaglio.

En tanto, Mauro convirtió su primer tanto también en la elite del fútbol argentino el 28 de noviembre de 2016 cuando la Crema superó en San Juan a San Martín por 3 a 0. Su caso fue un tanto atípico, ya que se hizo profesional luego de varios años de jugar en Liga. En esta temporada está defendiendo los colores de Alvarado de Mar del Plata con buenos rendimientos.

Cabe recordar que los Albertengo son cuatro hermanos futbolistas, pero Martín, que es defensor, siempre jugó a nivel amateur en Liga Rafaelina. En caso de haberlo hecho profesionalmente, como dato de color estadístico hubiera igualado el caso de los hermanos Zárate. Rolando, Mauro, Ariel y Sergio Zárate, fueron todos surgidos de las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield, aunque nunca llegaron a compartir espacio en el mismo equipo.

Haciendo mención que a nivel profesional en Atlético de Rafaela es el segundo caso de tres hermanos que pasaron por el club, luego de los Riberi (Marcelo, Fernando y César, todos en el ascenso), a continuación mencionamos otros apellidos recordados de tres o más hermanos que registran las estadísticas del fútbol argentino:



LOS MAC ALLISTER

Alexis, Francis y Kevin Mac Allister jugaron por primera vez al mismo tiempo para su club Argentinos Juniors, a fines de 2017, en el partido que su equipo perdió con San Lorenzo (0-1) por la décima fecha de la Superliga. El primero fue indudablemente quien más se ha destacado, logrando ser campeón mundial con Argentina en Qatar y brillando en el Brighton de Inglaterra; Francis lo hace en Rosario Central y Kevin continúa en Argentinos Juniors, recordando que su padre Carlos fue un lateral izquierdo con pasado en Argentinos, Boca y la selección argentina.

La primera participación conjunta en el profesionalismo les pertenece a los hermanos Sbarra. Conformaron la línea media del equipo de Estudiantes de La Plata en cuatro partidos del campeonato de 1935: Raúl Óscar, Roberto Jorge (fue su entrenador en 1953 y trabajó de comentarista deportivo en las transmisiones de José María Muñoz en Radio Rivadavia) y Delfor Abel.

La segunda les corresponde a los sanjuaninos Vega. Ángel Domingo (delantero), Ismael Roque (lateral izquierdo) y Vicente Ernesto (volante) jugaron juntos para Sportivo Desamparados en los torneos Nacionales entre 1969 y 1973.

La última vez que tres hermanos estuvieron juntos en una cancha ocurrió en 1984. Fueron protagonistas los hermanos Killer. Sin embargo, no fue en un mismo equipo. Mario Estanislao (33 años, lateral izquierdo) y Alfredo Pablo (23, marcador central) jugaron para Rosario Central y Daniel Pedro (35) lo hizo para Unión de Santa Fe, que ganó 3-0 ese partido disputado el 30 de septiembre.



LOS MARADONA

Aunque nunca jugaron juntos, lógicamente no podemos dejar de mencionar a los Maradona. Sobre Diego no hace falta resaltar lo que significó para nuestro fútbol, mientras que Hugo -que falleció casi un año después de Diego- fue futbolista de Argentinos Juniors, y luego jugó en Europa. Raúl (Lalo), por su parte, tuvo un paso efímero por Boca.



LOS FERNANDEZ-VILLAGRA

Sin embargo, en estos últimos años las cifras de hermanos en la elite del fútbol argentino pasó a ser liderada por los Fernández y Villagra. Con el apellido Fernandez el primero en trascender fue Leandro, que se destacó en Godoy Cruz e Independiente y actualmente juega en Universidad de Chile; luego siguió Brian -hoy en Colón-, Nicolás (más conocido como Uvita, en Defensa y Justicia), mientras que con el apellido materno Villagra juega Juan Cruz, que es delantero en el Halcón de Varela. En Reserva del mismo club está Tomás Villagra, que aseguran es otro muy buen proyecto futbolístico.