Marchi aseguró que fue apartado de su cargo por negarse a "encubrir a Robles"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Héctor Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema, afirmó ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que fue separado del cargo que ocupaba hasta hace pocas semanas atrás porque se "negó a encubrir" a Silvio Robles, vocero del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, a quien acusó de haberlo amenazado.

En un escrito que leyó al comienzo de su presentación como testigo en el marco del juicio político a la Corte por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), el contador también atribuyó la decisión de apartarlo del cargo a su negativa a encubrir a Mariano Althabe, el titular del directorio de la prestadora médica administrada por la Corte.

"Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué", reveló.

Y siguió apuntando contra el titular de la Corte: "Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social".