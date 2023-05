Clara García se lanzará este jueves

La dirigente del partido Socialista Clara García visitó durante el fin de semana las localidades de Pavón Arriba y Alcorta, ambas del departamento Constitución, en el marco de una recorrida que la ha llevado en los últimos meses por distintas regiones de la provincia de Santa Fe. Además de dialogar con autoridades y dirigentes locales, la legisladora provincial, junto al concejal de Villa Constitución Diego Martín, visitó las instalaciones de la empresa Inalpa -referencia nacional en alimentos envasados- y un establecimiento educativo de alcance regional.

“Elegimos recorrer los departamentos, creemos que la política debe llegar a cada pueblo y ciudad de la provincia, donde hay santafesinas y santafesinos que merecen un gobierno cercano, como el que tuvieron nuestras gestiones”, comenzó por señalar García en declaraciones periodísticas. “Hoy, la experiencia que tenemos y los equipos con que contamos nos dan la autoridad y liderazgo para encarar este proyecto de transformar Santa Fe”, agregó.

García tiene previsto oficializar su precandidatura a gobernadora este jueves en Rosario. Encabezará la fórmula del socialismo que competirá en las PASO del 16 de julio contra las listas de Carolina Losada-Federico Angelini y de Maximiliano Pullaro - Gisela Scaglia.

Al referirse a la situación actual, García señaló a la inseguridad, la producción y la educación como tres de los temas más preocupantes. “En Rosario hubo siete homicidios en 36 horas; es un fenómeno de violencia que hay que contener porque deriva a otros tipos de delitos y porque la gente necesita vivir tranquila”, marcó en primer lugar.

En Pavón Arriba, la legisladora visitó la empresa alimenticia Inalpa, donde fue recibida por su titular, Mayra Boglich. Fundada en 1974, la firma se especializa en la producción y el envasado de hortalizas y legumbres frescas, enfocada en el empleo regional, la economía circular y la calidad de exportación.

En ese marco, mencionó las dificultades generadas a partir de la sequía. “En Inalpa vimos cómo en lugar de trabajar con producción propia, la empresa está importando insumos de Canadá debido a la sequía. Eso implica que hay productores que han tenido cosechas muy magras o, directamente, no han podido cosechar y la van a pasar muy mal”.

“Ahí es donde el gobierno provincial debería estar cien por ciento presente y, sin embargo, la asistencia no está al nivel del problema que estamos atravesando”, cuestionó García, que estuvo acompañada por el referente del socialismo local, Diego Violoni.

La legisladora también apuntó a la educación y precisó que el año pasado Santa Fe fue la provincia con menos días de clases debido a los paros docentes. “Eso no puede pasar más. Necesitamos que nuestros chicos y chicas tengan una educación de calidad que los prepare para el futuro”. Y respecto a la capacidad que requiere un buen gobierno, agregó: “Para todo esto no hay fórmulas mágicas sino diálogo político, funcionarios técnicos preparados, proyectos definidos. Hermes Binner asumió con un plan estratégico bajo el brazo; Miguel Lifschitz con programas que marcaron un norte y la capacidad de hacer”, rememoró.

En Alcorta mantuvo una reunión con el presidente comunal, José María Olivieri y su equipo de gestión. Luego, acompañada por referentes locales, visitó a la Escuela Normal Superior Nº 37, donde recorrió las instalaciones, conoció los proyectos en marcha, e hizo entrega de un aporte a los directivos y miembros de la cooperadora.