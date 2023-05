Bonino se presentará por los libertarios

El ex concejal de Rafaela, Lalo Bonino, anunció ayer que participará "en las próximas elecciones como precandidato a intendente de la ciudad por el espacio liberal, con el partido Unite, que tiene como referente a nivel nacional a Javier Milei". Así lo señaló en una entrevista con el programa "Juntos" que conduce Néstor Clivati por Radio El Espectador. "Tiene que ver con una coherencia ideológica por parte mía, y con una intención de construir desde un lugar diferente", sostuvo tras reiterar su alejamiento del PRO, partido al que representó cuando fue concejal entre 2013 y 2021.

Tras dos años alejado de la escena política, Bonino volvió con críticas para sus ex compañeros de bloque del frente Juntos por el Cambio a los que acusa, juego de palabras mediante, de estar "juntos por el cargo" público. "Siempre fui el bicho raro de Juntos por el cargo. Simplemente ellos se mantienen haciendo acciones para justificar mantenerse en un puesto. Y ahora ver al PRO junto al socialismo en la misma estructura política... el único justificativo que tiene es eternizarse en cargos públicos", cuestionó.

Después criticó al Concejo Municipal, cuya mayoría está en poder de la oposición. "El Concejo muestra ineptitud para avanzar con lo que tiene que ver con una iniciativa para crear trabajo, como lo es la del crematorio, más allá de la responsabilidad que podemos atribuir al Municipio o a otros actores en un proceso que no fue como debía", expresó.

"Estamos trabajando en el armado de un espacio liberal, que en Rafaela tiene tres grupos diferentes. Al día de hoy sería el único candidato a intendente", manifestó para mencionar a Germán Boidi y Pablo Alderete como posibles precandidatos a concejales. "Finalizadas las Paso estaríamos trabajando todos juntos, representando a un espacio nuevo. La mayoría de ellos nunca participó en política, gente de laburo que todos los días saber como cuesta ganar el mundo. Yo estoy con la responsabilidad de haber estado en política, de haber decidido alejarme y volver en este espacio nuevo", agregó.

Consultado sobre las declaraciones de Ceferino Mondino, quien consideró que la postulación de Bonino favorecía al oficialismo de Luis Castellano, el ex referente del PRO ensayó una dura respuesta. "Es una interpretación de Ceferino Mondino, una persona que viene del kirchnerismo, poco puedo considerar lo que pueda decir él. Si en el juego político hay conveniencias o no, es parte del juego político", disparó.