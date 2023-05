Viotti confirmó que va a ser precandidato a intendente

Con un mensaje difundido en redes sociales, el concejal Leonardo Viotti oficializó su precandidatura a intendente de Rafaela por el frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" con el desafío de vencer a Luis Castellano, el titular del Ejecutivo Municipal desde diciembre de 2011 que entre hoy y mañana también formalizará su decisión de ir por una nueva reelección.

De todos modos, Viotti deberá enfrentar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 16 de julio a su compañero de bloque en el Concejo, Ceferino Mondino, quien ayer confirmó que también irá por la intendencia.

Vestido con una camisa clara en el video de un minuto y 24 segundos, Viotti señaló: "Hola, ¿cómo están? Quiero contarles la decisión que tomé después de hablar con todos los vecinos, con los empresarios, con los emprendedores y las instituciones de Rafaela y muchas otras personas que piensan que es momento de transformar la ciudad. Creo que 30 años del mismo signo político exige un cambio, perpetuarse en el poder también es parte del problema".

Tras destacar que "tenemos una ciudad hermosa y limpia" advirtió que "hay necesidades urgentes que debemos atender". "No podemos naturalizar la violencia, el delito y mucho menos el narcotráfico, esa no es la ciudad que queremos", subrayó con tono pausado y sin estridencias.

"A Rafaela la construye su gente, sus trabajadores, sus emprendedores, sus empresarios y sus instituciones. A ellos tenemos que acompañar con una gestión eficaz y con liderazgo. Con un plan para proyectar futuro y con gente honesta y capaz para llevarlo adelante", afirmó al mostrar las primeras cartas de su proyecto, que tendrá a Germán Bottero como primer candidato a concejal.

En lo que puede considerarse como una crítica indirecta a Castellano por la cantidad de designaciones en el gabinete municipal, Viotti dijo estar "convencido que hay que reducir el gasto político, dejar de malgastar los recursos públicos para destinarlos donde más se necesitan, a seguridad, a generar empleo, a educación y a las obras que faltan en cada barrio".

"Por todo esto, y porque creo que es el momento, voy a asumir la responsabilidad y voy a ponerme al frente para ser precandidato a intendente de Rafaela", indicó en el video subtitulado. "Quiero agradecer a cada vecino que me alienta y me da fuerza, a mi equipo por su trabajo comprometido y honesto, y a mi familia que siempre está cerca para acompañarme", agregó.

Finalmente, Viotti pidió a todos "que me sigan acompañando para seguir construyendo juntos ese futuro que queremos para Rafaela".

El plazo para la presentación de listas de candidatos ante autoridades partidarias vencerá el viernes a la medianoche. Hasta ahora, la pelea por la intendencia tiene sobre el escenario electoral a Viotti, Castellano, Lalo Bonino y Mondino, en tanto que desde el socialismo no tenían confirmado si tendrán a un postulante en esa categoría.

Como antecedente, Viotti y Castellano ya se enfrentaron por la intendencia en 2019. En las generales, el actual intendente cosechó casi 23 mil votos (42%) contra cerca de 18 mil de Viotti (32%).