Mondino se postula para la intendencia por el PRO

El concejal del PRO, Ceferino Mondino, confirmó anoche a este Diario que será precandidato a intendente de Rafaela para las elecciones primarias del 16 de julio en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, instancia en la que se enfrentará al radical Leonardo Viotti. "Sí, mi precandidatura está confirmada, pero más allá de esa interna el objetivo tanto de Leo como de todo nuestro equipo es ganar la intendencia", subrayó.

Mondino también señaló que Alejandro Saione, un profesional que se desempeña en Rafaela Alimentos, y Alejandra Barberis, ex prosecretaria del Concejo Municipal, encabezarán la lista de precandidatos a concejales por el sector en el marco de un acuerdo con NEO-Evolución, que en la Provincia tendrá como postulante a la gobernación al radical Maximiliano Pullaro y la dirigente del PRO, Gisela Scaglia.

"El objetivo es ganar la intendencia, eso es lo que nos moviliza. Con las PASO entre Leo y yo se ordenará la interna", dijo el concejal. Más temprano, en una entrevista con el programa "Juntos" de Radio El Espectador, el dirigente sostuvo que "vamos en busca de que Rafaela tenga una gestión distinta en los próximos cuatro años, eso es lo que nos moviliza, nos va a ir bien".

Consultado sobre la precandidatura del ex concejal del PRO, Lalo Bonino, por el partido Unite y con el libertario Javier Milei como referente, Mondino consideró que será "una lista colectora que busca fraccionar al electorado opositor". "Con su precandidatura Lalo va a favorecer al oficialismo local", sostuvo.



PULLARO - SCAGLIA

Maxi Pullaro anunció que Gisela Scaglia lo acompañará en la fórmula como vicegobernadora en las próximas internas y de esta manera quedó conformado el acuerdo entre el diputado provincial con el PRO. La galvense es Licenciada en Ciencia Política, se desempeñó como diputada nacional entre el 2013 y 2021 y actualmente es vicepresidenta del PRO provincial.

“Con Gisela venimos trabajando juntos desde hace tiempo, la conozco desde hace muchísimos años, es una persona con el carácter y la decisión necesaria para encarar los desafíos que nos esperan como gobierno. Tenemos mucha afinidad y coincidimos en la manera de gestionar”, destacó Pullaro.

Gisela Scaglia participó activamente de las agendas abiertas que organizó Pullaro con los equipos técnicos en toda la provincia. Allí se recolectaron las opiniones de vecinos de cada región respecto de los problemas que sufren y cómo solucionarlos.

“Con Maxi estamos convencidos que Santa Fe puede, tenemos el equipo, la decisión y el carácter para lograrlo”, expresó. “La provincia está atravesando momentos difíciles, la inseguridad, la crisis económica, el abandono a la producción, no es momento para improvisaciones, hay que tener claro cómo gestionar un gobierno, tener un plan, los equipos y saberlo hacer. Todo eso y más lo tiene Maxi Pullaro”, añadió Scaglia.

Por su parte Pullaro manifestó que: “Me vengo preparando toda la vida para este momento, hace dos años que estoy armando un programa de trabajo con mis equipos. Con Gisela coincidimos en lo que hay que hacer en seguridad, en infraestructura, en producción, educación y todas las áreas de gobierno. Trabajamos y pensamos en cómo el Estado puede ser más eficiente, más inteligente. Sabemos el potencial que tiene cada región de Santa Fe para salir adelante”, finalizó.