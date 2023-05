Al Hospital luego de un choque entre bici y moto

A las 19.10 de la tarde de ayer, a través de “Ojos en Alerta”, la Guardia Urbana (GUR) recibió un reclamo solicitando la presencia de una ambulancia debido a un accidente de tránsito ocurrido momentos antes en intersección de calle Rosario y Av. Ernesto Salva.

Asimismo, el Centro de Monitoreo (CeMU) informó que se observaba una motocicleta caída sobre la calzada, y también una bicicleta.

Fueron partes de este suceso vial una bicicleta conducida por Mercedes V. de 58 años domiciliada en un tramo de calle España; y por la otra parte una motocicleta Honda CG Titán 150 c.c., conducida por Patricia L. de 43 años, acompañada de Micaela V. de 22, ambas domiciliadas en un tramo de calle Illia.

Es así que la ambulancia de SIES 107 presente en el lugar trasladó al Hospital a las ocupantes de la motocicleta, en estado consciente y la mujer de 43 años con dolores en la espalda.



EN BARRIO LOS NOGALES

A las 19:30 de ayer la Guardia Urbana (GUR) recibió un llamado alertando sobre un siniestro vial en calle J. P. López y Av. Antonio Podio –barrio Los Nogales- entre una motocicleta y una camioneta, sin lesionados.

Fueron partes del suceso una motocicleta Brava 110 c.c. conducida por Anabel F. de 19 años, domiciliada en un tramo de calle Marini, quien no quiso ser atendida por SIES 107; y la otra parte una camioneta Jeep conducida por Juan L. de 75 años, domiciliado en un tramo de calle Necochea.

El móvil policial presente en el lugar secuestró la motocicleta por falta de toda documentación, se informó.



EN BELGRANO Y GABOTO

Cerca de las 4.00 de la madrugada de ayer, se comunicaron con la base de la GUR desde una agencia de remis, informando que un coche de la empresa colisionó con una motocicleta en intersección de calles Belgrano y Gaboto –barrio Central Córdoba-.

En el lugar se observaba la presencia de un hombre mayor de edad en estado consciente que fue atendido por SIES 107, en tanto que llegó al sitio también un móvil de Comisaría 1ª .

Fueron partes una motocicleta Honda XR conducida por Marcelo D.M. de 26 años, domiciliado en un tramo de calle La Heras; y por la otra parte un automóvil Fiat Siena conducido por Emiliano A. de 28 años, domiciliado en calle David Mazzi, quien conducía el automóvil que funciona como remis.



EN AGUADO Y BELTRAMINO

A las 5.40 de la mañana de ayer, en intersección de calles Aguado y Beltramino –barrio Villa Podio- se produjo la colisión de un automóvil y una motocicleta con la presencia de lesionados.

El Centro de Monitoreo dio aviso a la Central policial 911, a SIES 107 y a Protección Vial, ya que se encontraba en el lugar una de las partes, un joven de 21 años en estado consciente, aparentemente con una fractura en una de sus piernas, por lo que SIES 107 lo trasladó a un centro de salud.

Fueron partes del incidente vial una motocicleta Honda Wave 110 c.c., conducida por Yamil C. de 21 años, domiciliado en calle Paul Harris; y un automóvil Renault Megane conducido por Beatriz A.S. de 33 años, domiciliada en un tramo de calle Francia de nuestra ciudad.



EN SUNCHALES

Otro suceso vial se registró en la intersección de calle Brasil y Av. Yrigoyen de la ciudad de Sunchales.

En horas de la mañana personal policial del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) tomó conocimiento a través de un peatón, sobre un suceso vial entre un automóvil Renault Kangoo, conducido por un hombre de 34 años, y la otra parte un automóvil Peugeot 307, guiado por otro hombre de 33 años.

En el lugar se hizo presente personal de SIES 107, quienes asistieron en el lugar a las partes involucradas, y luego trasladaron al hombre de 34 años al nosocomio local para una mejor atención.