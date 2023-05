Pesimismo empresario por la suerte de la licitación para pavimentar el Camino 6

Por segunda vez, el diablo disfrazado de inflación metió la cola en la licitación para pavimentar un tramo de 2,5 kilómetros del Camino Público N° 6 que va de la Ruta 34 hasta la Variante de la misma, en el área industrial de Rafaela. El presupuesto de la obra estimado en base a los valores de febrero, definido por Vialidad Nacional que aportará los fondos para financiar el proyecto, es de 489,8 millones de pesos. Pero el único oferente que se presentó a la apertura de sobres efectuada ayer en la sede del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) fue la unión transitoria de empresas conformada por Obring S.A.-Laromet S.A. que cotizó $ 783,7 millones, un 65 por ciento por encima del presupuesto oficial.

A mediados de septiembre del año pasado, en el Salón Verde del Municipio, se había realizado la apertura de sobres del primer llamado a licitación para pavimentar el Camino 6, en esa oportunidad con un presupuesto de $ 126,4 millones, con base en octubre de 2021. Sin embargo, la constructora entrerriana Luis Losi S.A. -la misma que ejecuta la reconversión de la Ruta 34 en Autopista- había cotizado $ 379 millones mientras que Obring S.A. había propuesto realizar la obra a cambio de algo más de 400 millones de pesos. Así, aquella primera convocatoria quedó en nada.

Ayer, apenas la secretaria de Hacienda y Finanzas del Municipio, Noelia Chiappero, leyó la oferta económica comenzaron los cálculos de todos y casi automáticamente hubo una suerte de decepción generalizada. "No hay forma de adjudicar esta licitación por más que al presupuesto oficial aumente por la actualización de los índices inflacionarios de marzo, abril y parcialmente mayo y sobre eso otro 20 por ciento que permite la Ley de Obra Pública. Con todo eso, nos acercaríamos a 700 millones, estamos lejos de los 783 millones. ¿Qué funcionario se atrevería a firmar esa adjudicación? Quizás pueda haber una decisión política, pero lo más razonable es una nueva convocatoria", explicó un empresario sin ocultar su frustración.

Cerca, el presidente del CCIRR, Mauricio Rizzotto, recordó que las gestiones de la gremial empresaria para lograr la pavimentación del Camino 6 comenzaron en 2016. "Si hay que seguir esperando un poco más, lo haremos, pero insistiremos por esta obra tan necesaria para la conectividad del área industrial", reconoció.

Así, las expectativas con la que llegaron empresarios y funcionarios a la apertura de sobres cambiaron a un estado de pesimismo. "Hay que ver, hay que ver, faltan los análisis técnicos y la redeterminación" declaró el jefe del Distrito VII Santa Fe de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, para contrarrestar tanta sensación negativa.

El acto de apertura de sobres correspondiente al llamado a licitación pública para la provisión de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecución de la pavimentación del Camino Público N° 6, entre Ruta Nacional N° 34 y colectora Variante Rafaela contó con la participación, además de Sánchez, Chiappero y Rizzotto, del intendente Luis Castellano; el senador provincial, Alcides Calvo; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y los concejales Juan Senn y Ceferino Mondino entre otros. También estuvieron el responsable de la Comisión de Infraestructura del CCIRR, Gabriel Gentinetta y el presidente de la Asociación Parque Industrial Rafaela (APAER), Guillermo Bernasconi, quienes tuvieron a su cargo abrir los sobres presentados por Obring - Laromet.

Castellano consideró que “no hay nadie que entienda la lógica del sector productivo en la ciudad que no quiera esta obra, y Vialidad lo sabe”. El intendente remarcó las reiteradas reuniones mantenidas tanto con Fabio Sánchez como con Gustavo Arrieta a nivel nacional. Al mismo tiempo, el mandatario mencionó que “el contexto macro nos pone en una situación muy compleja para licitar obras y, sobre todo, este tipo de obras que están atadas por el precio dólar de los materiales lo cual complejiza toda cotización”.

Castellano manifestó su comprensión hacia el sector privado que “de alguna manera también quiere cubrirse" y dijo que “lo que tenemos que hacer ahora es esperar que se hagan los análisis de la redeterminación de los meses de marzo, abril y mayo. Ojalá que la obra pueda adjudicarse. Si no es así haremos otra licitación”.

El titular del Ejecutivo destacó que los rafaelinos no saben “bajar los brazos; miran hacia adelante, hacia el futuro; saben que son coyunturas y que tenemos que sortearlas". “No vamos a dejar de insistir y yo voy a ser quien me ponga al frente para no dejar de insistir. Deben quedarse absolutamente tranquilos con eso porque lo vamos a seguir haciendo juntos. Ojalá se pueda adjudicar”, concluyó Castellano.

Por ahora, lo único que se efectuó en el Camino 6 fue el corrimiento de los alambrados a la vez que próximamente comenzará a correrse las columnas de energía eléctrica (ambas licitaciones del Municipio, con aportes de frentistas a través del sistema de contribución por mejoras), lo cual dejará todo listo para ensanchar el camino y pavimentar.

En tanto, Sánchez afirmó que “la situación no es favorable, pero no hemos bajado los brazos y seguimos trabajando en este tema. El presupuesto que tenemos es de 489 millones de pesos, pero es del mes de febrero y hay que actualizarlo al mes de abril”.

Finalmente, Rizzotto resaltó que la licitación es “una muestra más de la articulación público-privada entre las entidades de toda la ciudad ya que junto con la Municipalidad, el Centro Comercial, la Comisión de Infraestructura, UTN, ACDICAR hemos empujado y puesto todo el trabajo sobre la mesa. Esta es una obra muy necesaria, una de las tantas que tenemos en Rafaela y que impactan la región”.

El director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo y la Innovación Competitiva de Rafaela (ACDICAR), Daniel Frana; el vicepresidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Horacio Albrecht; el decano de Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela (UTN), Oscar David también participaron del acto ayer a media mañana en el CCIRR.