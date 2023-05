La Policía retuvo 179 motos en menos de 20 días en operativos de control

Un total de 179 motocicletas fueron retenidas por la Policía santafesina en Rafaela desde el pasado 22 de abril, cuando se implementó a partir de un acuerdo entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la Provincia el Decreto N° 460 firmado por el gobernador, Omar Perotti, el 28 de marzo de 2022. Precisamente, el artículo 1º del decreto autoriza a la Policía de Santa Fe a efectuar operativos en la vía pública para "identificar personas que circulen en motos" y "disponer la retención de los vehículos cuando quien lo conduce no pueda acreditar la titularidad del dominio, su legítima posesión o autorización de uso".

De esta manera, en menos de 20 días desde que la Policía local tiene la potestad de retener motos se avanzó con el secuestro de 179 unidades que luego fueron derivadas a depósitos municipales, según se informó ayer durante la reunión del Comando Unificado que se llevó a cabo en la Jefatura de la Unidad Regional V, con la presencia del subsecretario de Políticas Preventivas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Facundo Bustos, y de representantes de las diferentes fuerzas de seguridad.

Por tanto, el balance parcial de la implementación del Decreto 460 es altamente positivo en Rafaela. "El Estado provincial tiene la facultad indiscutida e indelegable de velar por la seguridad pública, por lo cual la prevención del delito y otras conductas reprochables, amerita la adopción de medidas idóneas para la mayor y mejor intervención en el control del desplazamiento de motovehículos", sostiene en los considerandos este decreto.

Por otra parte, representantes de la Comisión Vecinal de barrio 9 de Julio plantearon ante el Comando Unificado su malestar por situaciones particulares que se viven en el sector y distintos delitos. En este sentido, se acordaron distintos procedimientos para llevar a cabo y brindarle una respuesta a la ciudadanía, según se informó.

Tras el encuentro, Bustos enfatizó que “la seguridad local es fundamental en las políticas públicas que hemos diseñado desde el Ministerio de Seguridad a partir del inicio de la gestión”. Además, remarcó: “El gobernador Omar Perotti nos pidió a todos los funcionarios que estemos en cada uno de las localidades, trabajando en base a sus idiosincrasias en materia de seguridad. En este caso, la Mesa de Coordinación Institucional que tenemos con el municipio de Rafaela”.

Finalmente, el funcionario provincial evaluó que “el encuentro fue bueno, tratamos distintas temáticas y atendimos a vecinos de un barrio de la ciudad que nos expresó la problemática que viven. En base a la elaboración de los diagnósticos, decidimos estrategias para devolverle la tranquilidad al sector”.



CÁMARA DE EMPRESAS DE

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Por otra parte, el jefe de la Unidad Regional V, subdirector, Víctor Rivero; el subjefe, Mario Leguizamón; el jefe de Operaciones, Ricardo Viasoni y el subjefe de Operaciones, Darío Picco junto a Bustos, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit y el director de la GUR, Gabriel Fernández recibieron a las dirigentes de la Cámara de Seguridad Electrónica del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, entidad que agrupa a empresas que se dedican a la instalación, desarrollo y monitoreo de dispositivos de vigilancia y seguridad electrónica en la ciudad.

En el encuentro, las autoridades policiales señalaron que muchas veces se envían patrulleros a empresas o viviendas donde se dispara la alarma, pero cuando llegan no hay señales de inseguridad, por lo que se termina distrayendo un recurso policial de su tarea de prevención.

En tal sentido, se abordó la necesidad de mejorar la respuesta en el despacho de móviles policiales, prestando atención a las falsas alarmas generadas por los clientes. Se discutió, además, la importancia de unificar criterios y establecer un protocolo para abordar estos problemas, y se hizo hincapié en la responsabilidad del cliente en el mantenimiento y actualización de su sistema de seguridad.

Al respecto, Bustos destacó que “es muy necesaria la coordinación que se hace entre el municipio, la provincia y la Policía de la Provincia, para establecer un diagnóstico y optimizar los recursos policiales”. “Coordinamos seguir juntándonos, seguir haciendo diferentes acciones para que el servicio del 911 se optimice, y también para que se fortalezca el servicio que ofrecen los propios privados, en beneficio de la seguridad pública de todos”, agregó.

“Las empresas que monitorean alarmas, muchas veces utilizan el recurso del llamado a la Policía, entendiendo que es así como debe ser. Pero también tenemos que saber que necesitamos algún tipo de protocolo porque hay una actividad privada que se nutre de la seguridad pública”, explicó por su parte Postovit. También agregó que “tenemos que buscar un equilibrio y establecer los lineamientos para hacerlo más efectivos, y no dejar de lado la prevención”.

Armando Marinozzi, integrante de la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica, consideró que “es algo que estamos muy interesados nosotros también en mejorarlo porque nos afecta. Nosotros queremos que el móvil policial esté disponible, que se lo despache para casos reales, siendo que muchas veces no tenemos cámaras para verificar. El gran problema de las alarmas, por ahí, son las falsas alarmas. Entonces se trata de despachar en casos de alarmas verificadas".

En cuanto a abordajes a futuro, señaló: “Creo que si se avanzan los trabajos que hay que hacer, van a tener resultados importantes. Uno de los objetivos sería primero tener la responsabilidad, o que el cliente entienda la responsabilidad que tiene cada vez que pide un móvil, o cada vez que hay un disparo de alarma y no atiende el teléfono, o el mantenimiento que tiene que hacer de la alarma, la inversión que tiene que hacer en la alarma, tanto en sensores como en equipos de comunicación para evitar estos falsos disparos. Por ejemplo, un sistema de cámaras que nos permitiría hacer una verificación a distancia y no tener que ir un móvil con lo ineficiente que es per se”.