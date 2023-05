Tras suspenderse las elecciones en Tucumán y San Juan, el Gobierno cuestionó a la Corte

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La Corte Suprema suspendió ayer mediante sendas medidas cautelares las elecciones provinciales del próximo domingo en Tucumán y San Juan.

Lo hizo para evitar la posibilidad de que fueran electos los candidatos Sergio Uñac en San Juan y Juan Manzur en Tucumán, cuyas postulaciones fueron objetadas por la oposición, que sostiene que se están presentando para un cuarto mandato sucesivo.

La medida fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, en tanto que Ricardo Lorenzetti no suscribió ninguna de las dos decisiones.

Del texto del fallo parece adelantarse que, finalmente, la Corte no permitirá las candidaturas de Uñac y Manzur, puesto que sostiene que "cuando el Tribunal Electoral Provincial oficializó la candidatura del gobernador habilitó para competir en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo próximo en búsqueda de un cuarto mandato".

El texto habla de "cuarto mandato", que es justamente lo que argumenta la oposición para oponerse a la nueva candidatura de Manzur y Uñac.

"Es evidente entonces que ese acto electoral podría producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación. Ante ello, esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar", sostuvieron los jueces de la Corte.

Pese a que las elecciones provinciales forman parte de las facultades previstas en las constituciones locales, la Corte interpretó que puede fallar en ambos casos.

"Dado que es parte demandada una provincia y que el actor ha planteado ante esta Corte de manera seria una cuestión federal predominante, el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal", dijeron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda al justificar su intervención.

"La inminencia de las elecciones previstas para el próximo 14 de mayo y la trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado, exigen a este Tribunal adecuar el procedimiento a la vía prevista en la ley 16.986", también conocida como ley de "Acción de Amparo".

Los jueces enmarcaron la acción en lo que establece el artículo 8 de esa normativa para "abreviar los plazos para integrar el contradictorio", por lo que requirieron a ambas provincias que en cinco días presente "el informe circunstanciado" que establece la norma previo a resolver.

Así, la Corte podría autorizar la realización de las elecciones en ambas provincias en un plazo perentorio.

La ley prevé que "cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá a la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije".

Los cinco días fijados por la Corte vencerán el próximo miércoles. Superado ese plazo "se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo".

De tal forma, la Corte podría resolver la semana próxima la habilitación de las elecciones y, en ese marco, si Uñac y Manzur pueden ser candidatos.

La Corte citó como antecedente de los casos de Tucumán y San Juan lo que resolvió en 2019 respecto de Santiago del Estero: "la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar -en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución".

"Ese pasado debería desalentar ensayos que persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de las máximas magistraturas de la provincia a quien ya lleva doce años ininterrumpidos en esos cargos, desconociendo el texto constitucional", sostuvo el tribunal en sus fundamentos, en un virtual adelanto de lo que resolverá sobre el fondo de la cuestión.



LA RESPUESTA

DEL GOBIERNO

El ministro del Interior, Wado de Pedro, catalogó de "irresponsable" la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones previstas para el próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, al asegurar que el máximo tribunal "se arroga una competencia que no tiene".

Según expresó en un mensaje oficial, el funcionario sostuvo que no debía inmiscuirse porque "se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales".

"Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias", advirtió De Pedro.

"En el día de hoy, tres jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán 72 horas antes de la veda. Una elección que se encuentra en la recta final: con las boletas impresas, las fuerzas políticas ya presentaron y debatieron sus propuestas y con la ciudadanía lista para tener una jornada democrática en paz", indicó el ministro.

De Pedro señaló: "Ante un hecho de gravedad institucional como éste es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución: la Nación Argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sus candidatos".

Además, recordó que se trata de "una Corte compuesta por dos jueces que aceptaron ser designados por decreto del ex presidente Macri, violando nuestras leyes, una Corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner".

"No hay democracia posible con una Corte deslegitimada. Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad, no de los poderes concentrados", enfatizó De Pedro.

Y agregó: "El próximo domingo 14 hay 5 elecciones en las que el relato de los medios va a chocar contra la contundencia de las urnas. Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, tucumanas, los sanjuaninos y sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro: es coartar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos".