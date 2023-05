Atlético se midió con Aldosivi

El último sábado se disputó la octava fecha del torneo 'Campeones del Mundo', de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional de AFA. En dicha ocasión Atlético de Rafaela se midió con Aldosivi de Mar del Plata, cosechando tres victorias, un empate y dos derrotas. Las tres categorías mayores se presentaron en la Ciudad Feliz, mientras que las menores lo hicieron en el predio 'Tito' Bartomioli.

En la próxima fecha la 'Crema' se medirá ante Almagro.

Los resultados entre Atlético y Aldosivi:

Cuarta: Aldosivi 1 vs Atlético de Rafaela 1 (Valentín Luciani); Quinta: Aldosivi 2 vs Atlético de Rafaela 3 (Agustín Luna, Ian Ostertag e Ignacio Minighini); Sexta: Aldosivi 6 vs Atlético de Rafaela 1 (Martino Sasia)

Séptima: Atlético de Rafaela 0 vs Aldosivi 3; Octava: Atlético de Rafaela 6 ((Antonio Condrac, Santino Boidi, Diego Maciel x2, Nicolás Wabeke y Luciano Almirón) vs Aldosivi 0; Novena: Atlético de Rafaela 2 (Lorenzo Henzenn y Valentino Valiente) vs Aldosivi 1.